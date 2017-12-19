До -11 градусов похолодает в Псковской области ночью

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 20 декабря, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер южных направлений 2-7 м/сек. Температура по области: ночью -6…-11, днем -2…-7 градусов. Атмосферное давление низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.
Источник: Псковская Лента Новостей