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До -11 градусов похолодает в Псковской области ночью

19.12.2017 12:07 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 20 декабря, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер южных направлений 2-7 м/сек. Температура по области: ночью -6…-11, днем -2…-7 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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