В областном управлении соцзащиты уверены, что ситуация с квартирами для детей-сирот в Пскове не повторится

Специалист главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Нина Федорова уверена, что ситуация с квартирами для детей-сирот в Пскове не повторится. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Основная проблема была в низкой стоимости квадратных метра. На 2018 год заложена стоимость в 38 267 рублей, чтобы мы могли безболезненно купить квартиры и во "вторичке"», - пояснила она.

Нина Федорова отметила, что сейчас в управлении прорабатываются различные варианты решения проблемы приобретения жилья для детей-сирот. Заместитель начальника управления Елена Федорова добавила, что сейчас создается рабочая группа, которая будет прорабатывать вопрос о возможности покупки квартир для сирот из Пскова в близлежащих домах, которые относятся территориально к Псковскому району.

Кроме того, идет плотная работа с застройщиками, которые по своим причинам вопреки обещаниям не вышли на аукционы по покупке жилья.

Как сообщалось, город Псков не смог освоить в этом году 36 млн рублей субсидий, выделенных из областного бюджета на приобретение квартир для детей-сирот. Поясняя на 4-й сессии Псковской городской Думы причины, по которым это произошло, замглавы администрации Татьяна Иванова сообщила, что «торги, проведенные 80 раз, не увенчались успехом, поэтому средства были изъяты областью». В итоге из 64 квартир, которые планировалось купить для детей-сирот, город смог купить только 30.

Источник: Псковская Лента Новостей