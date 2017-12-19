Почти 700 тысяч долга за кредит оплатил пскович перед новогодними праздниками

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Чтобы уехать отдыхать на Новогодние каникулы без долгов, житель Пскова оплатил полностью оставшиеся 700 тысяч рублей долга по кредиту.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, задолженность гражданина Ф. перед одним из банков на момент возбуждения исполнительного производства в ОСП г. Пскова № 1, а именно 10 октября 2017 года, составляла 918 тысяч 187 рублей.
С целью исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем были направлены запросы во все кредитные организации и регистрирующие органы для проверки имущественного положения должника.
В рамках работы над исполнительным производством, в качестве мер принудительного исполнения к должнику были применены - обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке либо иной кредитной организации, подготовлен и направлен запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства должника. Результатом применения данных мер стали более 200 тысяч рублей оплаты долга.
В середине декабря, гражданин явился на прием к судебному приставу-исполнителю, с готовностью сразу оплатить все остатки своего долга. Побудило его к этому то, что Новогодние каникулы он запланировал провести за границей.
Весь остаток задолженности в размере 698 тысяч рублей, а также исполнительский сбор 64 тысячи рублей оплачены наличными в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
«Уважаемые жители региона, скоро Новогодние каникулы - встретьте их без долгов! Проверьте себя и своих близких на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств» или через «Единый портал государственных услуг», на наличие информации по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - призывают приставы псковичей.
Источник: Псковская Лента Новостей