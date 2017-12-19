Почти 700 тысяч долга за кредит оплатил пскович перед новогодними праздниками

Чтобы уехать отдыхать на Новогодние каникулы без долгов, житель Пскова оплатил полностью оставшиеся 700 тысяч рублей долга по кредиту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, задолженность гражданина Ф. перед одним из банков на момент возбуждения исполнительного производства в ОСП г. Пскова № 1, а именно 10 октября 2017 года, составляла 918 тысяч 187 рублей.

С целью исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем были направлены запросы во все кредитные организации и регистрирующие органы для проверки имущественного положения должника.

В рамках работы над исполнительным производством, в качестве мер принудительного исполнения к должнику были применены - обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке либо иной кредитной организации, подготовлен и направлен запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства должника. Результатом применения данных мер стали более 200 тысяч рублей оплаты долга.

В середине декабря, гражданин явился на прием к судебному приставу-исполнителю, с готовностью сразу оплатить все остатки своего долга. Побудило его к этому то, что Новогодние каникулы он запланировал провести за границей.

Весь остаток задолженности в размере 698 тысяч рублей, а также исполнительский сбор 64 тысячи рублей оплачены наличными в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

«Уважаемые жители региона, скоро Новогодние каникулы - встретьте их без долгов! Проверьте себя и своих близких на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств» или через «Единый портал государственных услуг», на наличие информации по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам», - призывают приставы псковичей.

Источник: Псковская Лента Новостей