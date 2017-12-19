Кто убил Рика, или Билет в один конец

11 ноября неустановленным лицом с балкона третьего этажа дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках был выброшен пакет, в котором находилась собака. Таксу по кличке Рик доставили в приют для бездомных животных «Милый», где за его жизнь три недели боролись волонтеры и кинолог Наталья Левина. Через три недели пес умер на руках своей второй мамы Натальи. На сегодняшний день отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ. Корреспондент Псковской Ленты Новостей встретился и пообщался с кинологом приюта Натальей Левиной и узнал о развитии событий из первых уст.

- Наталья, расскажите, кто доставил Рика в приют?

- 11 ноября где-то в 22.00 мне позвонили девочки-волонтеры, которые проживают в этом доме. Именно они и нашли Рика под балконом. Они забрали его на ночь к себе домой, а утром привезли его в приют.

- В каком состоянии прибыло животное в приют?

- Мы сразу же обратились к ветеринару. Доктор его осмотрел и поставил диагноз «контузия позвоночника и отказ работы лап после падения». Мы приступили к лечению.

- Были ли улучшения в его состоянии?

- Понятно, что диагноз не из простых. Улучшения были, но очень медленные. Неделю он голодал, жил на капельницах. Когда Рик начал есть сам, мы радовались всем городом. Он пошел на поправку. Мы даже заказали специальную колясочку для собак-инвалидов, чтобы он мог гулять по территории приюта.

- Когда его состояние резко ухудшилось?

- У Рика открылась ржавая рвота, он потерял интерес к жизни. Было принято решение везти его в витебскую клинику. Там его уже ждали.

- Какой диагноз прозвучал после обследования в Витебске?

- После первого дня обследований был вынесен ужасный приговор. Я была готова ко всему, но почечная недостаточность 3-4 степени - это билет в один конец. Мы понимали, что у Рикуши остались считанные дни.

- Почему было принято решение не усыпить Рика, а привезти обратно в Великие Луки?

- Я забрала его с Витебска, привезла к себе домой, вымыла, и он был дома с моей собакой. В два часа ночи Рик впал в кому, и его не стало.

- Смертельный диагноз - это последствие падения, или эта болезнь была и раньше?

- После падения с третьего этажа все внутренние органы пострадали, и это спровоцировало обострение, развитие почечной недостаточности и, как итог, смерть.

В настоящее время полицейские ведут проверку по данному факту. Устанавливается лицо, причастное к убийству животного. Зоозащитники уверены, что Рика убил бывший хозяин, но это только предстоит доказать.

Источник: Псковская Лента Новостей