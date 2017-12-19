В ОНФ предложили создать экологический кодекс

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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают создать экологический кодекс. Об этом они заявили на «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее», который проходит в Москве, сообщает пресс-служба ОНФ.
Представители ОНФ отметили, что в законодательной базе Российской Федерации существует множество нормативно-правовых актов, которые посвящены экологической сфере, но они не систематизированы и плохо согласованы друг с другом.
«Это лесной и водный кодексы, и федеральный закон «Об охране окружающей среды» и множество других разрозненных нормативно-правовых актов, что во многом и является одной из первопричин экологических проблем в нашей стране», – отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев.
По его мнению, для решения проблем в сфере экологии на законодательном уровне необходим единый правовой акт, консолидирующий разрозненные нормы правоотношений в экологической сфере, в том числе связанные с воздействием хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду.
«Данный законодательный акт соберет разрозненные нормы, что в свою очередь позволит эффективно развивать экологическую политику государства, даст возможность подробно описать порядок действий граждан и юридических лиц, чья деятельность оказывает воздействие на окружающую среду. Такой документ не позволит корыстным бизнесменам и коррумпированным чиновникам скрывать причиненный вред и будет способствовать профилактике правонарушений в сфере экологии», - резюмировал Гутенев.
Итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее» проходит 18-19 декабря в Москве. Это самый масштабный форум в истории движения - в нем принимают участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, представители органов власти, журналисты. Больше половины участников - это активная молодежь из разных регионов страны. В рамках форума работают шесть тематических площадок, где рассматриваются современные тенденции и новые прорывные модели, которые могут стать определяющими в вопросах повышения качества жизни. Все предложения, сформированные в рамках форума, традиционно станут базой для дальнейшей работы Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.
Источник: Псковская Лента Новостей