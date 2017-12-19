На водоеме у Мирожского монастыря лебедь вмерз одной лапой в лед - очевидец

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
На водоеме у Мирожского монастыря в Пскове лебедь вмерз одной лапой в лед. Об этом сообщает очевидец в группе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук».
Пользователь сети приложила к сообщению фотографию. «Уже почти час за ним наблюдаю. Он не сходит с места», - отметила она. Девушка поинтересовалась у участников сообщества, куда можно обратиться в таких случаях, и указала, что уже написала в зоозащиту.
Источник: Псковская Лента Новостей