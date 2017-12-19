На водоеме у Мирожского монастыря лебедь вмерз одной лапой в лед - очевидец

На водоеме у Мирожского монастыря в Пскове лебедь вмерз одной лапой в лед. Об этом сообщает очевидец в группе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук».

Пользователь сети приложила к сообщению фотографию. «Уже почти час за ним наблюдаю. Он не сходит с места», - отметила она. Девушка поинтересовалась у участников сообщества, куда можно обратиться в таких случаях, и указала, что уже написала в зоозащиту.

Источник: Псковская Лента Новостей