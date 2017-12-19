В Псковэнерго впервые проходит День оперативного работника

С 2018 года во всех производственных отделениях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ежеквартально будет организовано проведение Дня оперативного работника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, впервые такое пробное специализированное мероприятие для персонала, осуществляющего оперативное обслуживание оборудования распределительных сетей 0,4 кВ и выше, проводится сегодня, 19 декабря, в Западных электрических сетях предприятия.

По словам начальника диспетчерской службы «Псковэнерго» Александра Федотова, День оперативного работника является разновидностью производственно-технической учебы. Мероприятие нацелено на повышение профессионального уровня данной категории персонала, позволит отработать системный подход по предупреждению ошибочных действий при проведении переключений, оперативному реагированию и принятию управленческих решений по координации действий, направленных на предупреждение и ликвидацию технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций.

В повестку сегодняшнего дня, в частности, включены вопросы изучения принципов действия и особенностей вновь вводимого оборудования, проработка требований локальных нормативных актов и информационных материалов ПАО «Россети», имеющих практическое применение при проведении оперативного обслуживания электроустановок, освоение передовых приемов и методов повышения эффективности технологических процессов, анализ имевших место несчастных случаев, технологических нарушений и аварий, отказа устройств, а также эффективности используемых методов их устранения.

Занятия проходят на действующих энергообъектах, диспетчерских пунктах, учебно-тренировочных полигонах и в учебных классах. Сначала оперативный персонал повторяет теоретическую часть и последовательность технических мероприятий по обеспечению безопасности работ, связанных с отключением электроустановок, а затем практикуются в выполнении переключений.

Сегодня участие в практикуме принимают порядка 80 специалистов из числа диспетчеров ЦУС, производственного отделения и РЭС, электромонтеры бригад ОВБ и дежурные подстанций. Со следующего года в таких проверках знаний будет участвовать весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал «Псковэнерго» – а это в общей сложности 630 работников из всех районов области.

Источник: Псковская Лента Новостей