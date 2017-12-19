Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Лучшая интерьерная печать в Пскове
Пскович Андрей Иголкин задал знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос, признанный лучшим по итогам игры

Пскович Андрей Иголкин задал знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос, признанный лучшим по итогам игры

Уроженец города Пскова Андрей Иголкин задал в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» знатокам команды Бориса Белозерова вопрос, который был признан лучшим по итогам игры. Как сообщает корреспондент...23



Игорь Калашников будет назначен на должность заместителя руководителя МП «Горводоканал»

19.12.2017 14:37 ПЛН, Псков

Экс-глава администрации Пскова Игорь Калашников будет назначен на должность заместителя руководителя муниципального предприятия (МП) «Горводоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Соответствующее предложение было сделано Игорю Калашникову главой администрации муниципалитета Александром Братчиковым. «Учитывая большой опыт Игоря Викторовича, и понимая, что перед "Горводоканалом" стоит ряд серьезных направлений развития, в том числе продолжение реализации социально значимого проекта "Чистая вода", мною ему было сделано именно это предложение. Убежден, что Игорь Калашников максимально проявит свои профессиональные и деловые качества для реализации стратегических задач на этом посту», - отметил Александр Братчиков.

Руководитель МП «Горводоканал» Константин Болотин рассказал, что Игорь Калашников приступит к исполнению обязанностей заместителя руководителя муниципального предприятия с января 2018 года. «В связи со стратегическим статусом предприятия, а также по причине того, что в его состав входят опасные производственные объекты, в обязанности Игоря Викторовича будет входить работа по взаимодействию с органами ГО и ЧС, решение вопросов, связанных с промышленной безопасностью предприятия. Кроме того, из-за изменения законодательства в части ограничения доступа к информации, содержащейся в схемах водоснабжения и водоотведения, в обязанности нового заместителя будет входить и реализация мероприятий, предусмотренных схемами, для повышения качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и развитию систем коммунальной инфраструктуры», - отметил директор МП г.Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«Хочу поблагодарить муниципальные власти за предложенный мне ответственный пост. Понимаю важность стоящих перед предприятием задач. Буду выполнять возложенные на меня функции с полной мерой ответственности и максимальным приложением сил», - прокомментировал будущее назначение Игорь Калашников.

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области. Занимал должности первого заместителя главы администрации Пскова, главы Великолукского района. С 1 августа 2013 года по 5 декабря 2017 года был главой администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 33 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31