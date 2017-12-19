Игорь Калашников будет назначен на должность заместителя руководителя МП «Горводоканал»

Экс-глава администрации Пскова Игорь Калашников будет назначен на должность заместителя руководителя муниципального предприятия (МП) «Горводоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Соответствующее предложение было сделано Игорю Калашникову главой администрации муниципалитета Александром Братчиковым. «Учитывая большой опыт Игоря Викторовича, и понимая, что перед "Горводоканалом" стоит ряд серьезных направлений развития, в том числе продолжение реализации социально значимого проекта "Чистая вода", мною ему было сделано именно это предложение. Убежден, что Игорь Калашников максимально проявит свои профессиональные и деловые качества для реализации стратегических задач на этом посту», - отметил Александр Братчиков.

Руководитель МП «Горводоканал» Константин Болотин рассказал, что Игорь Калашников приступит к исполнению обязанностей заместителя руководителя муниципального предприятия с января 2018 года. «В связи со стратегическим статусом предприятия, а также по причине того, что в его состав входят опасные производственные объекты, в обязанности Игоря Викторовича будет входить работа по взаимодействию с органами ГО и ЧС, решение вопросов, связанных с промышленной безопасностью предприятия. Кроме того, из-за изменения законодательства в части ограничения доступа к информации, содержащейся в схемах водоснабжения и водоотведения, в обязанности нового заместителя будет входить и реализация мероприятий, предусмотренных схемами, для повышения качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и развитию систем коммунальной инфраструктуры», - отметил директор МП г.Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«Хочу поблагодарить муниципальные власти за предложенный мне ответственный пост. Понимаю важность стоящих перед предприятием задач. Буду выполнять возложенные на меня функции с полной мерой ответственности и максимальным приложением сил», - прокомментировал будущее назначение Игорь Калашников.

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области. Занимал должности первого заместителя главы администрации Пскова, главы Великолукского района. С 1 августа 2013 года по 5 декабря 2017 года был главой администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей