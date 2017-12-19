По поручению врио губернатора инвалиду-колясочнику помогли решить вопрос с жильем

Жилищный вопрос псковича, инвалида-колясочника 1-й группы, который обращался на личный прием к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, решен.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, городские власти подобрали молодому человеку квартиру и сделали в ней ремонт. О том, что заявитель уже переехал в новое жилье и обустроился, рассказал сегодня на встрече с вице-губернатором Александром Кузнецовым и главой Администрации города Пскова Александром Братчиковым его родной брат.

Он отметил, что сама квартира очень хорошая и полностью устраивает, но некоторые элементы доступной среды, которые есть в квартире, на лестничной клетке, требуют доработки.

Вице-губернатор поручил руководителю администрации города Александру Братчикову и начальнику Госуправления соцзащиты Армену Мнацаканяну в ближайшее время выехать на место вместе с жилищной комиссией и представителями заявителя, и составить акт необходимых работ.

Представитель инвалида-колясочника в свою очередь поблагодарил областные и городские власти за помощь и внимание к их проблеме.

Источник: Псковская Лента Новостей