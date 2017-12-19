По поручению врио губернатора инвалиду-колясочнику помогли решить вопрос с жильем

Политика
Общество
Экономика
Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Жилищный вопрос псковича, инвалида-колясочника 1-й группы, который обращался на личный прием к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, решен.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, городские власти подобрали молодому человеку квартиру и сделали в ней ремонт. О том, что заявитель уже переехал в новое жилье и обустроился, рассказал сегодня на встрече с вице-губернатором Александром Кузнецовым и главой Администрации города Пскова Александром Братчиковым его родной брат.
Он отметил, что сама квартира очень хорошая и полностью устраивает, но некоторые элементы доступной среды, которые есть в квартире, на лестничной клетке, требуют доработки.
Вице-губернатор поручил руководителю администрации города Александру Братчикову и начальнику Госуправления соцзащиты Армену Мнацаканяну в ближайшее время выехать на место вместе с жилищной комиссией и представителями заявителя, и составить акт необходимых работ.
Представитель инвалида-колясочника в свою очередь поблагодарил областные и городские власти за помощь и внимание к их проблеме.
Источник: Псковская Лента Новостей