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В Бежаницком районе выявлено 22 человека, которые работали нелегально

19.12.2017 15:20 ПЛН, Псков

В Бежаницком районе продолжается работа по легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы «в конвертах».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области, очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам полной и своевременной выплаты заработной платы, обеспечения полноты поступлений страховых взносов, налога на доходы физических лиц состоялось по инициативе главы Бежаницкого района Сергея Михеева.

В работе комиссии приняли участие представители Управления Пенсионного фонда, прокуратуры Бежаницкого района, профильных отделов администрации района, Фонда Социального Страхования и центра занятости.

Директор Центра занятости Татьяна Ермолаева проинформировала присутствующих об итогах работы комиссии по легализации в 2017 году. В частности ею было отмечено, что по состоянию на 01 декабря в районе выявлено 22 человека, которые работали нелегально. В настоящее время недобросовестных работодателей обязали заключить с этими гражданами трудовые договора.

Начальник Управления Пенсионного фонда в Бежаницком районе Людмила Полякова напомнила о том, что формирование страховой пенсии по обязательному пенсионному страхованию происходит за счет страховых взносов, которые работодатели(страхователи) уплачивают в период трудовой деятельности за своих работников и самозанятые граждане за себя в Пенсионный фонд России.

Также Людмила Полякова отметила: если работодатель не оформляет трудовые отношения с работником официально, если платит всю зарплату или большую её часть «в конверте», соответственно взносы на обязательное пенсионное страхование либо перечисляются в меньшем размере, либо не уплачиваются вовсе. В конечном итоге, пенсионных баллов начисляется минимум, а будущая пенсия формируется очень медленно. И причину «маленькой» пенсии нужно искать не в балльной системе, а в теневой занятости.

В заключение обсуждения ситуации с нелегальной занятостью и выплатой «серой» заработной платы члены межведомственной комиссии приняли решение активизировать работу, в том числе и разъяснительную, среди работодателей и работников-участников рынка труда.

Источник: Псковская Лента Новостей



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