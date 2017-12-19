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Наручники и резиновые палки вошли в перечень спецсредств российских пограничников

19.12.2017 15:24 ПЛН, Псков

Правительство России утвердило перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов Федеральной службы безопасности.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

В перечень вошли, в частности, наручники и резиновые палки «различного конструктивного исполнения».

Также в документе значатся «специальные средства, содержащие взрывчатые вещества», «светозвуковые устройства отвлекающего воздействия» и др. спецсредства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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