Наручники и резиновые палки вошли в перечень спецсредств российских пограничников

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Правительство России утвердило перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов Федеральной службы безопасности.
Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Интерфакс».
В перечень вошли, в частности, наручники и резиновые палки «различного конструктивного исполнения».
Также в документе значатся «специальные средства, содержащие взрывчатые вещества», «светозвуковые устройства отвлекающего воздействия» и др. спецсредства.
Источник: Псковская Лента Новостей