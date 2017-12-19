Обзор техносферы: в ожидании квантового телефона

Невзирая на экономические трудности, российская техносфера продолжает развиваться. Выходят на финишную прямую крупные инфраструктурные проекты, радует своими новинками военно-промышленный комплекс. В общем, 2017 год страна завершает не так плохо, как хотелось бы нашим «партнерам» и «доброжелателям». Хотя и проблем хватает с избытком.

«Фрегат» уходит в океан

Начнем, традиционно, с космической отрасли. «Второй блин», запущенный с космодрома «Восточный», в отличие от первого, оказался комом. Ракета-носитель «Союз-2.1б» 28 ноября успешно стартовала с площадки, все ступени отработали в штатном режиме, однако, подвел разгонный блок «Фрегат». В итоге полезный груз - а это спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» №2-1 и еще 18 коммерческих аппаратов - не вышли на расчетную орбиту и были затоплены в Атлантическом океане.

Результаты расследования, которые представила комиссия спустя месяц, выглядят курьезно. Ошибка произошла в программе модуля, которая была составлена 20 лет назад и с тех пор не менялась. Выяснилось, что на других космодромах, таких как Байконур, Куру и Плесецк электроника работает нормально, а вот на Восточном компьютер начинает путаться в широтах и азимутах, выдавая некорректные значения. По заверениям главы Роскосмоса Игоря Комарова, «баг» устранили, однако, осадочек остался. Сколько еще таких неприятных сюрпризов ждать от перенесения советского задела на новую площадку?

Кстати, в декабре главное звездное ведомство страны провело конференцию под сомнительным названием «Космос как бизнес», где бодро рассказывало про космический извоз, коммерческие запуски и тому подобные проекты. Результаты отхода от фундаментальных разработок в пользу коммерциализации выглядят невесело. Лунная программа, например, окончательно приобрела чисто декларативный вид, ограничиваясь красивыми презентациями и конкурсами красавиц. Планов экспедиций в дальний космос не осталось, как таковых.

В ожидании лунного ГЛОНАССа

Пожалуй, приятным исключением стала относительно реалистичная программа создания на нашем естественном спутнике системы лазерной навигации. Об этом проекте сообщили в НПО имени Лавочка. По замыслу разработчиков на посадочной станции «Луна-25» будут установлены специальные световые маяки. Они будут указывать точное место посадки аппарата.

Сигналы при помощи телескопа можно будет отслеживать с Земли. Такая система в будущем позволит аппаратам, которые будут совершать полеты на спутник Земли, определять свое местоположение с погрешностью до 30 м, а также передвигаться по поверхности Луны. Запустить модуль «Луна-25» планируется в 2019 году. Если проект будет удачным, то Россия может стать создателем первой системы глобального позиционирования вне нашей планеты.

Сеть для будущих беспилотников

Еще один интересный проект схожего назначения анонсировала корпорация «Ростех». Речь идет о создании альтернативной системы навигации (на сей раз наземной), которая будет обеспечивать повышенную защиту от помех и более высокую точность, чем у GPS, ГЛОНАСС или европейского «Галилео». Опорные сигналы будут передаваться с вышек сотовой связи. При этом точность, как сообщают разработчики, будет порядка 10 см, в то время, как у спутниковых систем аналогичный показатель составляет сегодня от 1 до 3 метров.

Разработаны алгоритмы, программное обеспечение, типовые комплекты оборудования и аппаратура для отладки. В сентябре в Москве в Тимирязевском парке уже прошли первые эксперименты «в полевых условиях», которые, в общем, показали работоспособность системы. Основной задачей на перспективу называют применение комплекс для внедрения наземных беспилотных транспортных средств. За рубежом аналогичные сети реализуют австралийская компания Locata, американская UHRS и британская PINpoint.

Главный минус системы, как нетрудно догадаться - низкая плотность вышек сотовой связи в сельской местности, что на порядок ухудшает точность. В крупных городах, напротив, придётся решать проблемы, связанные с электромагнитным загрязнением и высокой плотностью сигналов сотовой связи, радиовещания, 3-4G-интернета.

Танкерный поток

Всё хорошо с важнейшим проектом по перезапуску Главсевморпути. Два первых танкера - «Кристоф де Маржери» и «Борис Вилькицкий» из порта Сабетта отправились к потребителям азиатско-тихоокеанского региона. Завод «Ямал СПГ» запущен и действует, отстроены портовые сооружения. Всего танкеров должно быть 15. Часть будет спущена на воду на верфях в Южной Корее, далее производством займутся российские судостроители. Параллельно обновляется атомный ледокольный флот, который сегодня есть только у одной страны в мире.

Как заявили в «Новатэке», на 96% все объемы будущего газа уже законтрактованы азиатскими потребителями. Стоит отметить, что это, пожалуй, первый крупный сырьевой проект, который стал не возрождением советских мощностей, а чисто российским начинанием. Особую пикантность ситуации придает и тот факт, что до сих пор абсолютным лидером на рынке СПГ считались США.

В обход «небратьев»

Подводя итоги года нельзя не порадоваться и за главный мост страны, который, благодаря всеобщему голосованию, всё-таки решили назвать Крымским. В декабре к железнодорожной арке добавилась автомобильная, были возведены все пролетные сооружение дорожной части. Минтранс обещает открыть движение автотранспорта до конца 2018 года, поезда пустят гораздо позже, в декабре 2019.

Мост станет самым протяженным в России - 19 километров, он соединит Крым с материковой частью страны железнодорожной веткой и автомобильной дорогой. Украинские «аналитики», ранее убедительно доказывающие, что построить мост абсолютно невозможно, теперь радуют россиян новыми идеями. Например, требуют от Америки ввести шестой флот в Черное море и разбомбить сооружение, либо грозят обратиться в Гаагский суд и забрать мост себе в качестве возмещения за «оккупацию».

Тем временем РЖД с 11 декабря полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей.

«Баргузин» никуда не едет

В оборонке тоже не без проблем - из-за недостатка финансирования была приостановлена разработка мобильных железнодорожных ракетных комплексов «Баргузин». А жаль. В конце 2015 года главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев рассказывал о завершении эскизного проектирования БЖРК и начале разработки рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса. В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк состоялись успешные бросковые испытания модификации ракеты специально для данного комплекса.

В своё время советский аналог комплекса - БРЖК «Молодец» - вызывал панику у натовских генералов в связи с трудностью обнаружения и ликвидации. Не удивительно, что эти комплексы были пущены на металлолом решением Ельцинского правительства. Новые «атомные поезда» должны были стать ещё мощнее и, по оценкам специалистов, обеспечивали бы стране ядерный паритет как минимум до 2040 года.

Впрочем, военные уверяют, что для приведения в чувство «надменного соседа» ресурсов в стране вполне достаточно. Например, в СМИ периодически просачивается информация про ракеты донного базирования, атомные торпеды «Статус» и тому подобные изделия.

Крылья, пушки и винты

Военное судостроение на подъеме. В конце ноября бы спущен на воду подводный ракетоносец «Князь Владимир» - первая из пяти АПЛ класса «Борей», которые должны умощнить российский военно-морской флот. Каждая из них будет нести по 16 баллистических ракет «Булава», на сегодня самых мощных подводных ракет страны. Также отличаются повышенными требованиями по акустическим полям и дальности хода. То есть - бесшумности и малозаметности.

Активно продолжаются разработки оружия для локальных войн. Многие из них уже прошли испытание боем в сирийском конфликте. Например, это электромагнитное ружьё «Ступор», которое предназначено для того, чтобы сбивать направленным сигналом беспилотные аппараты на расстоянии до двух километров. Оружие бесшумно, не создаёт вспышек, не демаскирует стрелка и не требует патронов.

Истребитель пятого поколения Т-50, получивший индекс Су-57 готов к серийному производству. Конкуренты КБ «Сухого» тоже не сидят без дела. В конце нынешнего года должны завершиться лётные испытания истребителя МиГ-35, который должен в перспективе заменить в российских войсках всю линейку МиГов. В отличие от Су-57 этот самолёт относят к поколению 4++, однако, по заверения разработчиков, он сможет составить достойную конкуренцию «Раптору» и F-35.

Квантовый телефон от МГУ

А закончить хотелось бы технологией, во-первых, имеющей не только военное, но и гражданское применение, а во-вторых, по-настоящему прорывной. В МГУ сообщили об успешном испытании квантового телефона. Работу телефона обеспечивает обычный персональный компьютер с оптоэлектронным модулем. Он напрямую соединён оптоволокном с сервером квантового распределения ключей. Главный плюс всей системы - возможность качественного шифрования больших объёмов трафика. Связь получается абсолютно защищенной от прослушиваний и перехватов.

Пока существуют только опытные образцы, в дальнейшем подобные устройства будут установлены в различных подразделениях университета. Дойдет ли дело до массового производства покажет время. Но, конечно, хочется, чтобы очередная разработка российских кулибиных не была забыта в своем отечестве.

Технологии обозревал Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей