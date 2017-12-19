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Теплые зимние вещи получили нуждающиеся дети Псковской области от австрийских благотворителей

19.12.2017 15:58 ПЛН, Псков

Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца», уже много лет сотрудничающая с Псковским областным отделением Российского детского фонда, продолжает оказывать поддержку нуждающимся детям Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, благодаря финансовой помощи со стороны благотворительного фонда Stepic CEE Charity и его руководителя Герберта Степича и большой поддержке со стороны Бернадетте Умгеер («Raiffeisen bank international») ребята из Красногородской школы-интерната встречают первые зимние холода в новых зимних шапках и перчатках, а девочки из школы-интерната получили ещё и новые капроновые колготки. Кроме того, международная компания FALKE выделила 1200 пар высококачественных носков для ребят из интернатных учреждений и нуждающихся семей Псковской области.

В Красногородской коррекционной школе-интернате проживает и обучается более 90 детей с особенностями в развитии – как и все дети, они очень любят гулять и проводить время на свежем воздухе. Беречь здоровье и держать себя в тепле в зимнее время важно для всех, а для этих ребят – особенно.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер в очередной раз побывала этой осенью в Красногородской коррекционной школе-интернате и узнала о самых острых потребностях воспитанников. Госпожа Вайер связалась с партнёрами из благотворительного фонда Stepic CEE Charity – благодаря их помощи, а также инициативе со стороны Бернадетте Умгеер удалось приобрести зимние шапки, перчатки и капроновые колготки на сумму более 50 000 тысяч рублей. Теперь ребята смогут бегать и играть на улице, не боясь мороза.

Напомним, что благотворительный фонд Stepic CEE Charity в этом году уже неоднократно поддерживал маленьких жителей Псковской области – были приобретены материалы для ремонта в Опочецкой специальной школе-интернате, кровати для Пушкиногорской санаторной школы-интерната, а также тёплая обувь для подопечных 9 детских учреждений Псковской области.

Помимо этого, компания FALKE, производящая высококачественные носки, выделила 1200 пар носков для нуждающихся детей области. Несколько посылок уже отправлено в 6 школ-интернатов: в Красногородск, Опочку, Воронцово и Пушкинские Горы.

От лица подопечных Детский фонд выражает искреннюю благодарность благотворительному фонду Stepic CEE Charity, его руководителю Герберту Степичу и Бернадетте Умгеер, компании FALKE, а также президенту благотворительного фонда «Маленькие сердца» Паскаль Вайер за тепло, которое они дарят нуждающимся детям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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