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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Лебедь, вызвавший обеспокоенность у псковички, самостоятельно выбрался из «ледового плена». Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в социальной сети «Вконаткте».
Напомним, сегодня днем в группе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение от очевидца о том, что на водоеме у Мирожского монастыря в Пскове лебедь вмерз одной лапой в лед.
Пользователь сети приложила к сообщению фотографию и поинтересовалась у участников сообщества, куда можно обратиться в таких случаях.
На данный момент псковичка удалила все посты о лебеде из социальных сетей.
Источник: Псковская Лента Новостей