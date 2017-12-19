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Лебедь, вызвавший обеспокоенность у псковички, самостоятельно выбрался из «ледового плена»

19.12.2017 16:15 ПЛН, Псков

Лебедь, вызвавший обеспокоенность у псковички, самостоятельно выбрался из «ледового плена». Об этом сообщается в группе  «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в социальной сети «Вконаткте».

Напомним, сегодня днем в группе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение от очевидца о том, что на водоеме у Мирожского монастыря в Пскове лебедь вмерз одной лапой в лед. 

 

Пользователь сети приложила к сообщению фотографию и поинтересовалась у участников сообщества, куда можно обратиться в таких случаях. 

На данный момент псковичка удалила все посты о лебеде из социальных сетей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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