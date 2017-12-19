Лебедь, вызвавший обеспокоенность у псковички, самостоятельно выбрался из «ледового плена»

Лебедь, вызвавший обеспокоенность у псковички, самостоятельно выбрался из «ледового плена». Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в социальной сети «Вконаткте».

Напомним, сегодня днем в группе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение от очевидца о том, что на водоеме у Мирожского монастыря в Пскове лебедь вмерз одной лапой в лед.

Пользователь сети приложила к сообщению фотографию и поинтересовалась у участников сообщества, куда можно обратиться в таких случаях.

На данный момент псковичка удалила все посты о лебеде из социальных сетей.

Источник: Псковская Лента Новостей