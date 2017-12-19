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В день памяти святителя Николая епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Новосокольниках

19.12.2017 16:36 ПЛН, Псков

19 декабря, в день празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме святителя Николая г.Новосокольники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили благочинный Великолукского церковного округа, настоятель храма святителя Николая г.Новосокольники протоиерей Иоанн Ильницкий и старейший клирик Великолукской епархии митрофорный протоиерей Алексий Ильницкий. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).

По завершении богослужения правящий архиерей, духовенство и прихожане совершили крестный ход вокруг храма и славление празднику.

Обращаясь к верующим с архипастырским словом, епископ Сергий поздравил всех с днём празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца - престольным праздником храма, а всех Николаев с Днём Ангела и подробно рассказал о жизни святого, которому на Руси издревле молились «во всех нуждах».

«Везде, где святитель Николай чистым сердцем и душой призывается на помощь, он не оставляет никого без своего небесного покровительства», - отметил владыка Сергий.

Напомним, что будущий святитель Николай Мирликийский родился на территории современной Турции примерно в 270 году, с юности посвятил себя Богу, стал епископом города Миры Ликийские (ныне город Демре в Анталии, Турция), во время Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом, попал в тюрьму, выйдя из нее при императоре Лицинии, вернулся на свою кафедру, в 325 году был участником первого Вселенского собора в Никее и скончался около 345 года в глубокой старости.

В III веке римской провинции Ликия и по образу жизни, и по культуре была совершенно эллинистической, и образование своим детям почтенные граждане давали соответствующее. А у Николая еще и дядя был епископ - Николай Патарский. Он поставил юного племянника во чтеца, потом рукоположил в сан священника, сделал своим помощником и поручил говорить поучения пастве. А когда отправился в Палестину, передал племяннику и управление епархией.

Похоронив родителей, Николай унаследовал приличное состояние, которое щедро тратил на благотворительность. Житие святителя рассказывает о множестве его добрых дел: как он помогал бедным и обездоленным, как тайно подбрасывал детям монетки и еду в выставленные за дверь башмаки, как помог бедным девушкам выйти замуж, дав денег на приданое.

Его еще при жизни почитали умиротворителем враждующих, защитником невинно осужденных и избавителем от напрасной смерти. А в X веке в Кельнском соборе в день памяти святого Николая ученикам церковно-приходской школы стали раздавать сладости, и постепенно в Германии сложилась традиция вывешивать в домах в этот день башмаки или чулки, чтобы святой Николай положил туда детям подарки.

В XI веке турки опустошали владения Византии в Малой Азии, сопровождая свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром, но, по легенде, сначала, перепутав, взломали не ту гробницу, а на обратном пути погибли во время сильнейшего шторма.

В 1087 году священную реликвию похитили венецианцы. Сперва они предлагали монахам, дежурившим у гробницы святителя, выкуп, потом просто связали их, разбили церковный помост, под которым был саркофаг, завернули мощи святого в плащ и увезли в Бари, где торжественно положили их в церкви святого Стефана. А через год построили храм во имя святителя Николая. Его мощи и сегодня хранятся в этой базилике.

А оставшиеся в могиле мелкие фрагменты подобрали венецианские моряки и привезли на родину. Подлинность мощей была подтверждена двумя научными исследованиями - в Бари и Венеции, - которые доказали, что мощи в обоих городах принадлежат одному скелету.

На Руси, по свидетельству летописи преподобного Нестора, в 882 году была построена первая церковь во имя святителя Николая - в Киеве, на могиле воеводы Аскольда, в крещении Николая, убитого новгородским князем-язычником Олегом.

В XI веке почитание святителя распространилось по Руси быстро и повсеместно. Около 1090 года было установлено церковное празднование в честь перенесения его мощей в Бари (9 мая - 22 мая по новому стилю), прозванное в народе Николой вешним. А день преставления святителя - 6 декабря (19 декабря по новому стилю) - стал Николой зимним.

Образ святителя Николая на протяжении многих веков занимал в религиозном сознании русского народа совершенно исключительное место. Икона Николы Угодника висела в каждом доме рядом с иконами Спасителя и Богородицы. Вплоть до начала ХIХ века Николины дни в русских деревнях считались важнейшими после Пасхи - по всей Руси шли престольные праздники: чуть ни в каждой деревне была Никольская церковь, часовня или Никольский предел в храме. Николай Угодник воспринимался в России как национальный святой, покровитель русского народа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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