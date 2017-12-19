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Дети из Псковской области поедут к Деду Морозу в рамках программы стратегического партнерства «Северо-Запад»

19.12.2017 17:18 ПЛН, Псков

Дети из Псковской области поедут к Деду Морозу в рамках программы стратегического партнерства «Северо-Запад». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партнерства, масштабный социальный проект «Великий Устюг» реализуется совместно с правительством Вологодской области и заключается в организации новогодней экскурсионной поездки в Санкт-Петербург и Великий Устюг для детей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей.

Поездка состоится 13-18 января, сразу после новогодних каникул. В ней примут участие 68 человек из 10 регионов Северо-Западного федерального округа (дети из семей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, а также сопровождающие их взрослые). В составе группы и ребята из Псковской области.

14 января в Санкт-Петербурге с наступившим Новым годом дети из семей сотрудников МВД РФ и Росгвардии поздравит полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. Дети смогут увидеть город на Неве, еще сохранивший атмосферу праздника, посетят Исаакиевский собор и Государственный Эрмитаж. Дальше ребят ждут два незабываемых дня в Великом Устюге – на родине Деда Мороза, где они встретятся со сказочным персонажем, познакомятся с исторической частью древнего русского города, увидят музей поздравительной открытки и откроют для себя много интересных тайн, которые поместил в своей резиденции главный Новогодний волшебник нашей страны.

Врио начальника УМВД России по Псковской области Игорь Егоров выразил благодарность стратегическому партнерству «Северо-Запад», подчеркнув высокую значимость подобных социальных акций. «УМВД России по Псковской области придаёт большое значение оказанию всемерной помощи детям погибших сотрудников и тех наших товарищей, которые остались инвалидами вследствие военной травмы. Особую ценность для нас представляют инициативы общественных организаций. Они свидетельствуют о высоком уровне доверия к органам внутренних дел и поддержке со стороны граждан. Выражаю благодарность организаторам данного проекта и желаю удачи в их благородном и необходимом деле», - отметил Игорь Егоров.

Организаторы подчеркивают, что данный проект – только начало большой работы стратегического партнерства «Северо-Запад» и его участников в социальной сфере.

Источник: Псковская Лента Новостей



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