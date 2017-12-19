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Четыре точки несанкционированной торговли обнаружены в районе «Маяка»

19.12.2017 17:26 ПЛН, Псков

Сегодня, 19 декабря, в Пскове прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли. С проверкой на Рижский проспект, в район магазина «Маяк», выехала консультант отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Валентина Попова в сопровождении сотрудников полиции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в ходе рейда было выявлено четыре точки несанкционированной торговли, где продажа овощей, фруктов и одежды велась с импровизированных столов. Ни один из продавцов не смог документально подтвердить происхождение товара или предъявить разрешение, выданное муниципалитетом, на торговлю в данном месте. Кроме того, у продавцов на руках не оказалось ни санитарных книжек, ни документов на овощи и фрукты.

Как отметила Валентина Попова, правонарушители проигнорировали возможность пользоваться бесплатными местами на оборудованной муниципальной площадке, которая располагается недалеко. «На незаконную торговлю прямо «с земли» регулярно жалуются и жители соседних домов. Псковичи отмечают, что после нерадивых торговцев постоянно остается мусор, да и продукция у них сомнительного происхождения», - рассказала специалист.

Факты нарушений зафиксированы в протоколах, продавцы понесут наказание в виде Административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 тысяч - для юридических лиц.

Необходимо отметить, что администрация муниципальной торговой площадки регулярно проводит профилактические беседы, рекомендуя продавцам занимать бесплатные и оборудованные торговые места в согласованном месте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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