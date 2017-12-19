К телемосту, посвященному 90-летию хранителя Тихвинской иконы Божией Матери, присоединится Псков 20 декабря

20 декабря состоится международный телемост, посвященный 90-летию Почетного гражданина Тихвина и Тихвинского района протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинской иконы Божией Матери.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова, телемост объединит 4 города России и Латвии – Тихвин и Псков, Ригу и Лимбажи. Его инициатором выступили органы местного самоуправления Тихвинского района Ленинградской области. Организаторами телемоста стали: социокультурный центр «Тэффи» и созданная при нем европейская Ганзейская библиотека в Тихвине, Рижская Центральная библиотека при поддержке Рижской городской Думы, администрация Лимбажского края при участии Лимбажской главной библиотеки и Псковская городская Дума и администрация города Пскова при участии Центральной городской библиотеки.

Тихвинская икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой, почитается как чудотворная и существует в нескольких списках. Список иконы, до 1941 года хранившийся в Тихвине в Успенском мужском монастыре, согласно «Сказаниям о Тихвинской иконе Богоматери» появился в Новгородских землях в 1383 году. В 1920-х монастырь был закрыт. Икона стала экспонатом краеведческого музея. В этом качестве она и осталась на начало войны.

В январе 1942 года Тихвинскую икону Божией Матери немцы привезли в Псков, где она попала в ведение отдела по охране культурно-художественных ценностей группы армий «Север». Ее поместили в оружейную комнату военно-полевой комендатуры, а по воскресным дням привозили в Троицкий кафедральный собор, где проходили богослужения.

В газете «За Родину» в № 53 (148) от 5 марта 1943 года напечатана фотография, запечатлевшая момент передачи Тихвинской иконы Божией Матери высшим немецким командованием начальнику Псковской Православной духовной миссии протоиерею Кириллу Зайцу. Очевидцы этого события вспоминали, что передача иконы производилась при большом скоплении верующих. На специальных носилках ее пронесли общим крестным ходом к соборной площади, где был сооружен помост с аналоем.

Здесь же, на Соборной площади, священник Бенигсен произнес пламенную проповедь. Он говорил о подвиге святого князя Александра Невского, освободившего Псков и Новгород от иноземного нашествия. До весны 1944 г. главным хранителем Тихвинской иконы Божией Матери был протоиерей К. Зайц. Во время пребывания в Пскове икона стала почитаться как покровительница беженцев.

В Пскове икона была до июля 1944 года - времени освобождения города от фашистов. Затем священники Православной псковской миссии перевезли чудотворный образ сначала в Ригу, а затем архиепископ Рижский Иоанн (Гарклавс) проделав вместе с ней в 1949 году долгий путь через Польшу, Чехию и Германию вывез образ в США. Святыня была помещена в Свято-Троицком соборе Чикаго. После смерти архиепископа Иоанна Тихвинская икона перешла на хранение его приемному сыну - протоиерею Сергию Гарклавсу, с условием передать ее в Тихвинский монастырь после его возрождения.

9 июля 2004 года, в День явления Тихвинской чудотворной иконы, произошло ее возвращение в Россию. Встреча этого чудотворного образа Божией Матери состоялась в храме Христа Спасителя. Так протоиерей Сергий Гарклавс исполнил завещание своего духовного отца, который мечтал о том времени, когда в России возродится православие и возвратится церковная жизнь в Тихвинский Успенский мужской монастырь.

Удивительным образом судьбы Тихвинской чудотворной иконы и семьи православных священников Гарклавс из Латвии оказались тесно связаны с историей задействованных в проекте городов. Причем, все эти города являются членами международного Ганзейского союза Нового времени.

Хитросплетение большой истории и человеческих судеб, будут в центре внимания двухчасового телемоста, в котором примут участие видные историки и музейные работники, литераторы и священнослужители. В частности, директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова расскажет об истории утраты иконы в декабре 1941 года и о том, как состоялось ее возвращение; племянница архиепископа Иоанна (Гарклавса) Анна Гарклава (Лимбажи) поделится воспоминаниями о том времени, когда икона оказалась на попечении владыки и будущего протоирея Сергия Гарклавса; а предприниматель Карлис Зариньш (Рига), многое сделавший для возвращения иконы и написавший книгу о пребывании святыни в столице Латвии в 2004 году, поведает о том волнительном времени. Ожидается много других интересных выступлений, из которых словно пазл сложится общая картина.

О псковском периоде истории Тихвинской иконы расскажут кандидат исторических наук, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Свято-Филаретовского православно-христианского института К. П. Обозный и член Союза художников России, заведующая реставрационным отделом Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Н. М. Ткачева

Телемост начнется 20 декабря, в день 90-летия протоиерея Сергия Гарклавса, в 16.00. В Пскове он будет проходить в Центральной городской библиотеке (Конная, 6). На мероприятие приглашаются все желающие.

Источник: Псковская Лента Новостей