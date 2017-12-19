Главу Глубоковской волости оштрафовали на 5 тысяч рублей

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Прокуратурой Опочецкого района проведена проверка по обращению местных жителей по вопросу ненадлежащего содержания, обслуживания и ремонта дорог местного значения, поступившему в администрацию сельское поселение «Глубоковская волость» и неполучении ответа на их заявление.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проверкой установлено, что в нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» главой сельского поселения «Глубоковская волость» ответ на данное обращение по истечении установленного 30-дневного срока его рассмотрения не направлен.
В связи с этим прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого глава сельского поселения «Глубоковская волость» привлечен к административной ответственности по ст.5.59 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей