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Главу Глубоковской волости оштрафовали на 5 тысяч рублей

19.12.2017 18:42 ПЛН, Псков

Прокуратурой Опочецкого района проведена проверка по обращению местных жителей по вопросу ненадлежащего содержания, обслуживания и ремонта дорог местного значения, поступившему в администрацию сельское поселение «Глубоковская волость» и неполучении ответа на их заявление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проверкой установлено, что в нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» главой сельского поселения «Глубоковская волость» ответ на данное обращение по истечении установленного 30-дневного срока его рассмотрения не направлен.

В связи с этим прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого глава сельского поселения «Глубоковская волость» привлечен к административной ответственности по ст.5.59 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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