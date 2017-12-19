«Проснуться» призвал Николай Романов глав Гдовского и Дновского районов: Работы - поле непаханное

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
В рамках совещания врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов и городских округов во вторник, 19 декабря, был поднят вопрос, касающийся введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. С докладом по вопросу выступил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Николай Романов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Он отметил, что общая площадь невостребованных земель на территории Псковской области составляет более 290 тысяч га. Из них предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским фермерским хозяйствам 42 тысяч га, продано - 25 тысяч га. В восьми районах (Гдовский, Красногородский, Псковский, Дедовичский, Опочецкий,
Что касается муниципального земельного контроля, то в текущем году было проведено 78 плановых и 200 внеплановых проверок. По их итогам для возбуждения дел об административных правонарушениях и для назначения штрафов было направлено 88 материалов. Активно ведут эту работу в Невельском, Опочецком, Островском, Плюсском и Палкинском районах. Отдельно Николай Романов отметил Островский район, где за текущий год было проведено 33 внеплановых проверки, что на 36% больше, чем в прошлом году. Напротив, нулевые результаты показали Гдовский и Дновский районы. «Работы - поле непаханное. Просыпайтесь», — обратился Николай Романов к главам районов и добавил, что Управление берет отстающие муниципалитеты на особый контроль.
Источник: Псковская Лента Новостей