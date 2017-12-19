«Проснуться» призвал Николай Романов глав Гдовского и Дновского районов: Работы - поле непаханное

В рамках совещания врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов и городских округов во вторник, 19 декабря, был поднят вопрос, касающийся введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. С докладом по вопросу выступил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Николай Романов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Он отметил, что общая площадь невостребованных земель на территории Псковской области составляет более 290 тысяч га. Из них предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским фермерским хозяйствам 42 тысяч га, продано - 25 тысяч га. В восьми районах (Гдовский, Красногородский, Псковский, Дедовичский, Опочецкий, Струго-Красненский , Бежаницкий и Новоржевский) работа по выявлению невостребованных земель завершена. Активизировали работу Невельский, Куньинский, Печорский и Пустошкинский районы. Усилить работу в этом направлении необходимо Локнянскому, Усвятскому, Палкинскому и Плюсскому районам.

Что касается муниципального земельного контроля, то в текущем году было проведено 78 плановых и 200 внеплановых проверок. По их итогам для возбуждения дел об административных правонарушениях и для назначения штрафов было направлено 88 материалов. Активно ведут эту работу в Невельском, Опочецком, Островском, Плюсском и Палкинском районах. Отдельно Николай Романов отметил Островский район, где за текущий год было проведено 33 внеплановых проверки, что на 36% больше, чем в прошлом году. Напротив, нулевые результаты показали Гдовский и Дновский районы. «Работы - поле непаханное. Просыпайтесь», — обратился Николай Романов к главам районов и добавил, что Управление берет отстающие муниципалитеты на особый контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей