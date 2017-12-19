Орнитологи обнаружили в Полистовском заповеднике следы редких птиц

Неуловимого серого сорокопута и следы среднерусской белой куропатки удалось обнаружить орнитологам в ходе экспедиции Полистовского заповедника, прошедшей с 11 по 14 декабря. Оба вида относятся к редким и внесены в Красные Книги России и Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Прошедшая экспедиция была посвящена исследованию состояния популяции среднерусского подвида белой куропатки (Lagopus lagopus rossicus) в юго-восточной части Полистовского заповедника. Обследовались луга и окраины верхового болота с зарослями ивы и березы, побеги и почки которых являются основной пищей куропаток в зимний период.

К сожалению, встретить самих белых куропаток специалистам не удалось – птицы вели себя очень осторожно. Однако были замечены отпечатки лап куропаток на снегу и следы их кормежки, что однозначно свидетельствует о присутствии этих редких пернатых в обследовавшейся части заповедника.

В этом году проведены уже три экспедиции, посвященные подробному изучению образа жизни куропаток, предпочитаемых мест обитания и распределения этого вида по охраняемой территории в зависимости от сезона. Сотрудники Полистовского заповедника проводят исследования совместно с биологом Мариной Рубцовой. В ходе летнего и осеннего выездов орнитологи встретили несколько куропаток и множество следов их жизнедеятельности.

Важным событием экспедиции стала встреча еще одного обитателя Полистовского заповедника – серого сорокопута (Lanius excubitor), редкой птицы из отряда воробьинообразных, находящейся в уязвимом положении из-за изменения мест обитания под действием антропогенных факторов. Еще одним приятным бонусом для участников экспедиции стала встреча тетеревов, рассевшихся на ветвях деревьев и даже позволивших себя сфотографировать.

В следующем году наблюдения за популяцией среднерусской белой куропатки в Полистовском заповеднике и его охранной зоне будут продолжены.

Источник: Псковская Лента Новостей