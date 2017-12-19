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Хуже всего «майские» указы в Псковской области исполняются в сфере культуры

19.12.2017 19:52 ПЛН, Псков

Ход исполнения «майских» указов президента Российской Федерации в части повышения зарплат работников бюджетной сферы обсудил во вторник, 19 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников с главами районов и городских округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

«С 1 января 2018 года перед регионом стоит задача обеспечить безупречное, стопроцентное, выполнение "майских" указов. Средства на выполнение этих обязательств в бюджете предусмотрены, поэтому обращаюсь к Вам с просьбой не приберегать деньги, а вовремя доводить их до бюджетных учреждений», - сказала Вера Емельянова.

На сегодняшний день наиболее благополучная ситуация по достижению «майских» указов сложилась в категории «педагоги общего образования». Зарплата учителей в области практически доведена до нужного уровня - 99,9%. В категории «воспитатели дошкольных учреждений» индикатор также близок к выполнению и составляет 99,6%.

Руководители районов, где уровень зарплат педагогов дополнительного образования не достигает необходимого уровня, должны принять незамедлительные меры, подчеркнула первый вице-губернатор. В среднем по области уровень исполнения поручений Президента составляет 93%. Низкие показатели демонстрируют Дновский, Красногородский, Островский, Печорский, Порховский, Пустошкинский и другие районы.

Самая сложная ситуация - в сфере культуры. Показатель по этой категории исполнен лишь на 74%. «Мы ведем переговоры с Министерством культуры РФ о выделении дополнительного финансирования», - добавила Вера Емельянова.

Врио губернатора Михаил Ведерников поставил перед отстающими районами задачу активизировать работу в этом направлении и усилить личный контроль за исполнением «майских» указов президента.

Он также напомнил о старте избирательной президентской кампании 18 декабря.  «Наша общая задача - обеспечить законность, открытость и легитимность выборов президента РФ», - сказал Михаил Ведерников и поручил руководителям муниципалитетов обеспечить информационную поддержку кампании и создать рабочие группы по подготовке к выборам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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