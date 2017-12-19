В администрации Пскова создали рабочую группу для обследования игровых площадок у детских садов

В администрации Пскова сегодня, 19 декабря, создана рабочая группа для обследования на предмет безопасности игровых площадок, находящихся на территории дошкольных образовательных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, соответствующее распоряжение подписал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков во исполнение поручения врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В состав рабочей группы вошли сотрудники Управления городского хозяйства, Управления строительства и капитального ремонта и Управления образования городской администрации. В обследовании детских площадок примут участие также представители каждого из дошкольных образовательных учреждений. Проверка на предмет безопасности конструкций будет проведена согласно ГОСТу 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования».

О результатах проделанной работы в срок до 15 января 2018 года будет доложено главе администрации Пскова. В случае если какие-либо конструкции не будут соответствовать безопасности, будет принято решение об их демонтаже.

Источник: Псковская Лента Новостей