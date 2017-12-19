Наталья Тудакова назвала работу согласительной комиссии по бюджету грамотной

Депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова («Справедливая Россия») назвала грамотной работу согласительной комиссии по проекту бюджета области на 2018 год. «На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Даже если что-то не попало в бюджет 2018 года из тех пожеланий, которые были высказаны, то не попало по объективным причинам», - высказала мнение парламентарий в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ).

«Что касается моей инициативы по освещению улиц Николая Васильева и Новгородской, то я получила ответ на запрос от администрации города Пскова. Мне сообщили, что деньги на эти работы будут заложены в проекте бюджета 2018 года. Думаю, что мы проконтролируем исполнение данного наказа. Соответствующее поручение направлено в администрацию Пскова», - отметила Наталья Тудакова.

Источник: Псковская Лента Новостей