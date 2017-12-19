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Форум НКО пройдет в пятницу в Пскове

19.12.2017 21:49 ПЛН, Псков

В пятницу, 22 декабря, в Пскове пройдет пятый форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Организаторами форума выступает администрация Псковской области, Общественная палата Псковской области и автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, форум социально ориентированных НКО Псковской области - это диалоговая площадка по выработке совместных решений в сфере взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти разных уровней, обсуждению актуальных вопросов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и возможных путей их решения, а также выявление наиболее эффективных практик общественных объединений и формирования региональной повестки поддержки гражданских инициатив.

В рамках форума запланированы тематические мероприятия по направлениям деятельности НКО.

В работе примут участие советник Фонда президентских грантов Владимир Татаринов, советник руководителя Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель федерального проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачева, директор Всероссийской школы личностного роста «Прогресс» Любовь Крысина и заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгений Рахновский.

Для участия в форуме необходимо заполнить анкету участника форума и направить ее на электронный адрес: ts.chashchinova@obladmin.pskov.ru, контактная информация по тел. (8112) 299–731, (8112) 299–373.

Ознакомиться с проектом программы форума и анкетой участника форума можно здесь>>>

Напомним, первый форум социально ориентированных НКО Псковской области прошел в регионе в сентябре 2013 года. В нем приняли участие представители около 100 НКО региона.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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