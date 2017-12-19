Конкурсная комиссия завершила отбор кандидатов в псковский Молодежный парламент

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Завершился конкурсный отбор кандидатов в члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, после двух дней работы конкурсная комиссия составила ранжированный список претендентов, основанный на результатах презентации их проектов и эссе, посвящённых молодёжной политике. Тематика представленных работ разнообразна: молодые люди продемонстрировали свою заинтересованность в продвижении инициатив, связанных с социальной, волонтерской, образовательной и общественно-политической деятельностью.
Всего на конкурс было представлено 38 работ. Авторы 22-х лучших проектов и эссе, успешно прошедших собеседование, войдут в состав Молодежного парламента. Те, кто оказался в рейтинге ниже, также не утрачивают возможность стать членами Молодежного парламента – они будут включены в кадровый резерв и в случае необходимости смогут участвовать в ротации.
«В целом, я удовлетворён проведенным конкурсом. Очень многие ребята пришли уже с осознанием, что такое Молодежный парламент, с видением своих личных конкретных планов, связанных с участием в этом общественном молодёжном органе при областном Собрании депутатов», - поделился впечатлениями от своего участия в конкурсной комиссии куратор Молодёжного парламента вице-спикер Виктор Остренко.
Добавим, что на конкурсной основе формируется только половина состава Молодежного парламента. Другая его часть определяется политическими партиями - 22 человека делегируются в Молодежный парламент региональными отделениями политических партий, представленных в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.
Окончательный список четвёртого состава Молодежного парламента будет утвержден на 16-й сессии областного Собрания, которая пройдет 21 декабря.
Источник: Псковская Лента Новостей