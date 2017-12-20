Правительство РФ выделяет 55 млрд рублей на бюджетные кредиты регионам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить дополнительно 55 млрд рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации увеличены на 55 млрд рублей. Это обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Федерации и рефинансирования долговых обязательств регионов», - говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается, что проект документа, подготовленный Минфином РФ, ранее был рассмотрен и одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Источник: Псковская Лента Новостей