Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Европа Плюс бьет рекорды Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей В рубль не верят 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Ганзейский Псков Выборы: холодильник против телевизора
«Мы все будем голосовать за президента»

«Мы все будем голосовать за президента»

Вероятно, встреча олимпийских чемпионов и призеров Игр разных лет с псковскими журналистами прошла не по тому формату, которого ожидали организаторы мероприятия. Предполагалось, что речь пойдет о...26



Правительство РФ выделяет 55 млрд рублей на бюджетные кредиты регионам

20.12.2017 08:53 ПЛН, Псков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить дополнительно 55 млрд рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации увеличены на 55 млрд рублей. Это обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Федерации и рефинансирования долговых обязательств регионов», - говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается, что проект документа, подготовленный Минфином РФ, ранее был рассмотрен и одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31