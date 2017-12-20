Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Ганзейский Псков Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы В рубль не верят Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров
«Мы все будем голосовать за президента»

«Мы все будем голосовать за президента»

Вероятно, встреча олимпийских чемпионов и призеров Игр разных лет с псковскими журналистами прошла не по тому формату, которого ожидали организаторы мероприятия. Предполагалось, что речь пойдет о...26



Первую за столетие литургию совершили в храме святителя Николая в Матюшкино

20.12.2017 09:18 ПЛН, Псков

19 декабря, в день празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в храме святителя Николая с.Матюшкино Великолукской епархии произошло радостное событие - спустя столетие была совершена божественная литургия.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе епархии, в храме молились 19 человек, некоторые исповедовались впервые, многие причастились. На престольный праздник приехали монахи возрождающегося Вербиловского монастыря Иоанн и Арсений, благодаря которым в храме звучали богослужебные песнопения.
 
Праздничное богослужение в этот памятный день было совершено настоятелем храма святителя Николая с.Матюшкино иереем Сергием Дудиным.
 
По сложившейся традиции престольного праздника, по окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма.
 
Напомним, что деревянный однопрестольный храм святителя Николая построен в 1795 году «помещицей, генеральской дочерью, девицей Дарьей Илларионовной Голенищевой-Кутузовой», сестрой великого русского полководца М.И. Кутузова, «по ея желанию и на собственные средства». Ею же был устроен весь интерьер храма и церковная утварь. В 1871 году её внук помещик Яков Петрович Кастюрин на свои средства отремонтировал храм и установил новый иконостас. Колокольня храма также деревянная, построена в связи с церковью, на ней было семь колоколов. Вес самого большого колокола был 19 п. 23 ф.; второго - 6 п. 8 ф.; третьего - 4 п.; четвертого - 15 п. 14 ф.; пятого - 1 п.; шестого - 38 ф.; седьмого - 20 ф. На церковном кладбище с южной стороны храма похоронена внучатая племянница Дарьи Илларионовны Голенищевой-Кутузовой - Е.И. Кастюрина (1811-1856). Надгробие на могиле, которой выполнено мастером монументалистом Томсеном и сохранилось до наших дней.
 
До введения штатов 1876 года в Никольском храме служили священник, дьякон, дьячок, пономарь и просфорня. По штатам, утвержденным 17 января 1876 года, в храме было положено служить священнику и псаломщику, однако фактически причт состоял из священника, дьякона и псаломщика. Двадцать десятин земли в пользу причта были пожертвованы помещиком Голенищевым-Кутузовым. 
 
В годы советской власти церковь была закрыта и превращена в сельский клуб. 
 
Во II квартале 1946 году верующие села Матюшкино обратились в исполком Великолукского облсовета с ходатайством об открытии недействующего храма. Их заявление было рассмотрено и отклонено решением исполкома облсовета от 11 ноября 1948 г. №924.
 
В 1962 году после постройки нового клуба здание храма оказалось заброшено и стало разрушаться. 
 
В 1997 году прихожане Покровской церкви г. Опочка под руководством протоиерея Иоанна Нетребы начали восстановление Никольского храма. Из помещения храма был вынесен мусор, перестелены полы, установлена печь, сделан косметический ремонт. Заново возведены бревенчатые притвор и колокольня. Тем не менее храм по-прежнему нуждается в дальнейших значительных восстановительных работах и реставрации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31