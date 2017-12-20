Первую за столетие литургию совершили в храме святителя Николая в Матюшкино

19 декабря, в день празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в храме святителя Николая с.Матюшкино Великолукской епархии произошло радостное событие - спустя столетие была совершена божественная литургия.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе епархии, в храме молились 19 человек, некоторые исповедовались впервые, многие причастились. На престольный праздник приехали монахи возрождающегося Вербиловского монастыря Иоанн и Арсений, благодаря которым в храме звучали богослужебные песнопения.

Праздничное богослужение в этот памятный день было совершено настоятелем храма святителя Николая с.Матюшкино иереем Сергием Дудиным.

По сложившейся традиции престольного праздника, по окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма.

Напомним, что деревянный однопрестольный храм святителя Николая построен в 1795 году «помещицей, генеральской дочерью, девицей Дарьей Илларионовной Голенищевой-Кутузовой», сестрой великого русского полководца М.И. Кутузова, «по ея желанию и на собственные средства». Ею же был устроен весь интерьер храма и церковная утварь. В 1871 году её внук помещик Яков Петрович Кастюрин на свои средства отремонтировал храм и установил новый иконостас. Колокольня храма также деревянная, построена в связи с церковью, на ней было семь колоколов. Вес самого большого колокола был 19 п. 23 ф.; второго - 6 п. 8 ф.; третьего - 4 п.; четвертого - 15 п. 14 ф.; пятого - 1 п.; шестого - 38 ф.; седьмого - 20 ф. На церковном кладбище с южной стороны храма похоронена внучатая племянница Дарьи Илларионовны Голенищевой-Кутузовой - Е.И. Кастюрина (1811-1856). Надгробие на могиле, которой выполнено мастером монументалистом Томсеном и сохранилось до наших дней.

До введения штатов 1876 года в Никольском храме служили священник, дьякон, дьячок, пономарь и просфорня. По штатам, утвержденным 17 января 1876 года, в храме было положено служить священнику и псаломщику, однако фактически причт состоял из священника, дьякона и псаломщика. Двадцать десятин земли в пользу причта были пожертвованы помещиком Голенищевым-Кутузовым.

В годы советской власти церковь была закрыта и превращена в сельский клуб.

Во II квартале 1946 году верующие села Матюшкино обратились в исполком Великолукского облсовета с ходатайством об открытии недействующего храма. Их заявление было рассмотрено и отклонено решением исполкома облсовета от 11 ноября 1948 г. №924.

В 1962 году после постройки нового клуба здание храма оказалось заброшено и стало разрушаться.

В 1997 году прихожане Покровской церкви г. Опочка под руководством протоиерея Иоанна Нетребы начали восстановление Никольского храма. Из помещения храма был вынесен мусор, перестелены полы, установлена печь, сделан косметический ремонт. Заново возведены бревенчатые притвор и колокольня. Тем не менее храм по-прежнему нуждается в дальнейших значительных восстановительных работах и реставрации.