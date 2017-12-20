Настоящий, полезный, псковский: раскрываем секреты изготовления майонеза от Прасковьи Молочковой

Любимым соусом жителей нашей страны майонез стал с лёгкой руки товарища Сталина. Когда в 1936 году в Москве началось производство майонеза «Провансаль», то ему отвезли партию нового соуса на пробу. Высшему руководству страны майонез понравился, его начали включать в продуктовые наборы, выдаваемые в те годы по карточкам. С тех пор классический «Провансаль» сделался у россиян самым любимым майонезом, кроме того, он долгое время был единственным майонезом в стране.

Сегодня на прилавках наших магазинов - изобилие майонезов от самых разных производителей, а традиции изготовления майонеза претерпели сильные изменения, причем не всегда в лучшую сторону. В преддверие Нового года - всеми любимого праздника, неизменно ассоциирующегося с майонезными салатами, мы выяснили на Псковском городском молочном заводе, как выбрать качественный соус в магазине.

Классика жанра

Псковский городской молочный завод наладил выпуск майонеза «Прасковья Молочкова» в 2002 году. Начинали с малых партий, ведь на тот момент на рынке присутствовало достаточно много сильных производителей федерального уровня. Единственное, чем можно было привлечь покупателя - вкусом, качеством. Так - медленно, но верно - начали завоевывать свою нишу.

Рецептуру придумали сами. «Мы все работаем по ГОСТУ, но у каждого производителя есть своя рецептура, свои тонкости, - объясняет нам заместитель директора по качеству Надежда Петрова. - Главное - хороший технолог. Если он есть на заводе, то получится хороший продукт. Как в ресторане: будет хороший повар - будет и успех. Нам повезло: на заводе работала профессионал своего дела Надежда Егоровна Королева. Ей и принадлежит основная заслуга в разработке рецептуры майонеза «Прасковья Молочкова». Сегодня эстафету по выпуску продукции только из натуральных ингредиентов приняла от неё начальник производства Смирнова Татьяна Алексеевна».

Псковский городской молочный завод специализируется на изготовлении майонеза в его классическом варианте. Неслучайно на упаковке мы видим название «Провансаль». У предприятия есть полное право на такое наименование: оно сохранило старую рецептуру.

На многих современных предприятиях с целью удешевления продукта уходят от классических ингредиентов. Например, для эмульсии соусной консистенции (проще говоря, чтобы майонез не «отводянил») вместо молока сегодня могут добавлять различные модифицированные крахмалы. Это позволяет добиться оптимальной эмульсии в ущерб полезности продукта. При производстве активно используются ароматизаторы и консерванты, благодаря чему срок хранения соусов достигает до полутора лет. Майонез от «Прасковьи Молочковой» характеризуется 100%-ной стойкостью эмульсии (за счет использования большего количества яичного желтка) и 90-дневным сроком годности без наличия консервантов. Вот как это получается.

Главный компонент любого майонеза - подсолнечное масло. В рецептуре «Прасковьи Молочковой» по сравнению с другими компонентами его больше всего - 51%. Этот показатель выгодно отличает его от майонезов с 67%-ной жирностью: меньше калорий.

В производстве используется исключительно растительное дезодорированное рафинированное масло высшего сорта, чистое, без добавок. Завод закупает масло в Воронеже, напрямую у изготовителя. Его доставляют огромные масловозы в цистернах по 30-50 тонн из нержавеющей стали.

Следующие обязательные компоненты - яичный белок и сухое обезжиренное молоко. Они влияют на энергетическую ценность продукта. Стоит подчеркнуть, что сухое молоко не несет никакого вреда человеческому организму. Это всего-навсего молоко, из которого выпарили влагу. Все составные части молока в нем остаются, за исключением, пожалуй, витамина С. Впрочем, его недостаток восполняется подсолнечным маслом, которое добавляется в рецептуру холодным, что позволяет сохранять витамины.

Яичный белок вносится в майонез в смеси с желтком - в виде меланжа. Меланж представляет собой пастеризованную смесь яичного белка и желтка. Применение яиц в промышленной кулинарии затруднено рядом причин: из-за хрупкости скорлупы их проблематично транспортировать, из-за формы — неудобно хранить. Поэтому в промышленных масштабах используется белково-желтковая смесь, которая лишена этих недостатков). Меланж - это не порошок с различными стабилизаторами, который используется для изготовления «порошковых майонезов». Меланж хорошо знаком профессиональным кулинарам. В сочетании с сухим молоком он представляет собой отличный эмульгатор, делает массу однородной, не позволяя отделяться влаге.

Вкус майонезу «Прасковья Молочкова» придают соль, сахар и горчичный порошок. Никаких вкусовых добавок, никакой химии! Производитель также добавляет в соответствии с классической рецептурой немного уксусной и лимонной кислоты, которые являются природными антиоксидантами, защищая продукт от порчи, а наш организм - от старения.

Только без рук!

Процесс выработки майонеза на производстве заключается в том, что сначала при высокой температуре обрабатывается сухое молоко, в который добавляются сахар, соль, горчичный порошок, потом масса охлаждается, и при низких температурах в нее вносится масло. После чего происходит эмульсирование.

Майонез «Прасковья Молочкова» имеет достаточно продолжительный срок хранения - 90 дней. Но не за счет консервантов, как могли бы предположить скептики. Такой результат достигается благодаря тому, что майонез производится в вакууме - в автоматизированных немецких котлах, без доступа человека. Это позволяет вырабатывать стерильный продукт. Наличие небольшого количества уксусной кислоты (всего до 0,4%, не более) не дает возможности развиваться в майонезе вредным микроорганизмам, если вдруг они все же попадут в соус в процессе фасовки.

Если говорить об упаковке, то Псковский городской молочный завод производит майонез во всех видах современной упаковки: есть и удобная туба с крышечкой (дойпак), есть и традиционные стаканчики, и ведерки. Какую бы упаковку вы не выбрали, продукт в ней будет один и тот же - майонез, изготовленный исключительно из натуральных ингредиентов.

Немаловажное значение в процессе выработки майонеза имеет и контроль за производством. Регулярно проверяется не только сырье, но и каждая партия продукта на выходе. В микробиологической лаборатории завода (не на всяком производстве, к слову, есть такая) ежедневно проводят тесты на стойкость эмульсии, на содержание кишечной палочки, патогенных и плесневых грибов и дрожжей.

«Мы постоянно контролируем наш продукт и можем гарантировать качество, - говорит Надежда Петрова. - Вкус и запах нашего продукта должен быть нежным, слегка острым, кисловатым, без следов горечи. Его можно добавить в любое блюдо: за счет 100%-ной эмульсии он даже в супах растворяется, в отличие от майонезов других брендов. Наш майонез оценили не только псковичи, которые приобретают его в магазинах города, но и специалисты-профессионалы. Академия качества неоднократно подтверждала его право выпускаться под знаком «100 лучших товаров России». А на выставке «Агрорусь» он регулярно подтверждает Золотую медаль качества, которая дается на два года». Кроме того, Псковский городской молочный завод включен в зеленый список честных производителей, составленный Россельхознадзором.

Ароматизаторы не пройдут!

Конечно, выбрать качественный продукт на прилавке магазина нелегко. Но возможно.

Конечно, самый очевидный способ - метод проб и ошибок. Вместе с тем он и самый дорогостоящий. Можно воспользоваться и народным советом для определения наличия крахмала в молочном продукте. Капните йод: если майонез (впрочем, как и творог) меняет цвет на фиолетовый, синий, значит, крахмал есть. Если цвет от бежевого до коричневатого - все в порядке.

Но самый простой способ - внимательно читать состав на упаковке. В последнее время производители стараются быть дисциплинированными и указывают среди ингредиентов и ароматизаторы, и консерванты, и модифицированный крахмал.

Потребителям стоит помнить, что любые продукты, прошедшие модификацию, могут представлять потенциальную угрозу для жизни и здоровья человека. Ведь никто не знает, какое именно воздействие подобные добавки оказывают на организм человека, претерпевающий изменения на генном и клеточном уровне. Возможно, ответ на этот вопрос человечество получит гораздо позже, когда будет выявлена прямая взаимосвязь между продуктами ГМО и мутационными процессами.

Ароматизаторы ухудшают функцию печени и почек, вредят сердечной дыхательной деятельности, негативно влияют на обменные процессы. Консерванты, как и ароматизаторы, добываются путем органического синтеза. Они дешевы, экономичны, но вредны. Из возможных консервантов весьма опасна бензойная кислота (консервант Е210). Она используется во многих продуктах питания, например, в лимонаде. Это кислота, которая не дает развиваться любым микроорганизмам, уничтожая и те, которые содержатся в продукте, и те, которые живут у нас в организме.

«У нас таких веществ в составе и, соответственно, на упаковке, нет, - подчеркивает заместитель директора завода по качеству. - И срок хранения поэтому лишь 90 дней, а не полгода, как у других. Покупатели могут нам доверять: мы находимся в поле постоянного контроля, надзора, нас всегда можно проверить. Чем больше слов в составе майонеза, чем больше срок его хранения, тем больше шансов, что он менее натуральный».

Слова Надежды Петровой подтверждает и тот факт, что на сегодня Псковский городской молочный завод - единственный местный производитель молочных продуктов, работающий в государственной информационной системе «Меркурий».

«В этой системе аккумулируются сведения о том, какие продукты и где закупаются для производства. Сейчас лишь четыре предприятия в России сообщают об этом. Мы - в их числе, - сообщает Надежда Петрова. - Там все просматривается, информация о том, какое сырье используется, совершенно открыта. Государство отложило ввод этой системы для молочников на полгода, но мы уже работаем в ней: нам скрывать нечего».

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Нет соуса универсальнее майонеза. Заправить салат, сделать бутерброд, украсить второе блюдо, придать вкус супу - для этого вам понадобится вкусный майонез. Этот соус может спасти любое блюдо. В преддверие Нового года стоит внимательно отнестись к выбору майонеза - чтобы традиционный оливье, шуба или мимоза порадовали вас неповторимым вкусом.

«Помните: салат, заправленный майонезом, можно хранить не дольше трех суток! И только в холодильнике. Берегите свое здоровье и приобретайте только качественные натуральные продукты», - таков главный совет от Псковского городского молочного завода. С наступающим Новым годом, друзья!

Кстати

В магазинах сети «Магнит» продолжается сезон предпраздничных акций от Прасковьи Молочковой. Успейте приобрести вкусный качественный майонез жирностью 51% с 20%-ной скидкой (стоимость ведра 79 рублей 90 копеек)!

Источник: Псковская Лента Новостей