В ВЛГАФК состоялась интеллектуальная игра «Колесо истории»

19 декабря в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась интеллектуальная игра «Колесо истории» в рамках дисциплины «История» для студентов 1 курса направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, в ходе интеллектуально-познавательной игры студентам предлагалось «на карете» отправиться в путешествие по страницам нашей истории.

В путешествие отправились 3 команды. Первая команда - студенты 11 группы, вторая команда - 12 группа и третья команда - сборная, студенты 13 и 14 групп.

Участникам предлагалось ответить на 20 вопросов. За каждый правильный ответ команда получала 40 или 100 верст, в зависимости от вопроса и полноты раскрываемого ответа.

В результате упорной борьбы первое место завоевала команда №2 (650 верст), серебро - у команды №1 (600 верст) и бронза - у команды №3 (320 верст).

Источник: Псковская Лента Новостей