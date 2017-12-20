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В ВЛГАФК состоялась интеллектуальная игра «Колесо истории»

20.12.2017 09:38 ПЛН, Псков

19 декабря в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта  состоялась интеллектуальная игра «Колесо истории» в рамках дисциплины «История» для студентов 1 курса направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

Как  сообщили Псковской Ленте Новостей  в академии, в ходе интеллектуально-познавательной игры студентам предлагалось «на карете» отправиться в путешествие по страницам нашей истории.

В путешествие отправились 3 команды. Первая команда - студенты 11 группы, вторая команда - 12 группа и третья команда - сборная, студенты 13 и 14 групп.

Участникам предлагалось ответить на 20 вопросов. За каждый правильный ответ команда получала 40 или 100 верст, в зависимости от вопроса и полноты раскрываемого ответа.

В результате упорной борьбы первое место завоевала команда №2 (650 верст), серебро - у команды №1 (600 верст) и бронза - у команды №3 (320 верст).

Источник: Псковская Лента Новостей



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