В Круппском доме культуры завершен ремонт в рамках проекта «Местный дом культуры»

В Круппском сельском доме культуры (Печорский район) завершен косметический ремонт в рамках партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», учреждение получило порядка 833 тысяч рублей. На эти средства в ДК привели в порядок многофункциональный зал, выполнили ремонт отопительных печей и водонагревателя. Кроме того, 396 тысяч рублей ушли на приобретение светового и звукового оборудования.

«Работы в рамках партийного проекта завершены, сейчас выполняются дополнительные - устройство сцены, ремонт лестницы, помещения под гардеробную и музей, а также ведутся хозяйственные работы», - рассказала глава Круппской волости Светлана Жирнова.

Она отметила, что официальное открытие преобразившегося ДК состоится 12 января, однако уже в Новый год местным жителям там представят праздничную программу.

Жирнова выразила надежду на то, что реализация партийного проекта в Круппской волости будет продолжена. «Было бы хорошо, чтобы проектом предусматривался не только косметический ремонт, но и капитальный тоже. Мы не можем порой отремонтировать окна и двери, а должны их заменить, а это уже капремонт», - сказала она.

Партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры», который стартовал в этом году и рассчитан на три года (2017-2019), направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Партпроект использует лучшие практики работы ДК и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Еще одна задача партпроекта - проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.

Источник: Псковская Лента Новостей