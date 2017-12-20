Директор Псковского бизнес-инкубатора отчитается о деятельности учреждения на сессии гордумы

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова состоялось 19 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутаты рассмотрели 14 вопросов основной повестки дня и 3 вопроса дополнительной.

Большинство проектов решений касались дачи согласия муниципальным бюджетным учреждениям и предприятиям на предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов. Например, в помещении бани на ул. Советской продолжит работу кафе. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов о возможности предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципальным учреждениям.

Кроме того, с рекомендацией «принять» на сессию вынесен Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова Ларисы Морозовой, в следующем году планируется продать 25 объектов недвижимости предположительно на сумму 42,3 млн рублей. Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова добавила, что все заявленные объекты ранее уже продавались, но безуспешно, к тому же это имущество не используется для нужд муниципального образования.

Также на сессии будет заслушана информация директора муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор» о деятельности учреждения. Члены комитета решили, что эта информация заслуживает внимания всего депутатского корпуса.

Единогласно комитет проголосовал за дачу согласия Псковскому бизнес-инкубатору на предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства в 2018 году частей нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Набережная реки Великой, 6, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, по результатам оценки права аренды и торгов в форме конкурса, на срок не более трех лет.

Источник: Псковская Лента Новостей