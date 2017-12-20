Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Обзор техносферы 100 псковских миллионеров В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора Ганзейский Псков
«Мы все будем голосовать за президента»

«Мы все будем голосовать за президента»

Вероятно, встреча олимпийских чемпионов и призеров Игр разных лет с псковскими журналистами прошла не по тому формату, которого ожидали организаторы мероприятия. Предполагалось, что речь пойдет о...26



Директор Псковского бизнес-инкубатора отчитается о деятельности учреждения на сессии гордумы

20.12.2017 09:51 ПЛН, Псков

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова состоялось 19 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутаты рассмотрели 14 вопросов основной повестки дня и 3 вопроса дополнительной.

Большинство проектов решений касались дачи согласия муниципальным бюджетным учреждениям и предприятиям на предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов. Например, в помещении бани на ул. Советской продолжит работу кафе. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов о возможности предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципальным учреждениям.

Кроме того, с рекомендацией «принять» на сессию вынесен Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова Ларисы Морозовой, в следующем году планируется продать 25 объектов недвижимости предположительно на сумму 42,3 млн рублей. Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова добавила, что все заявленные объекты ранее уже продавались, но безуспешно, к тому же это имущество не используется для нужд муниципального образования.

Также на сессии будет заслушана информация директора муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор» о деятельности учреждения. Члены комитета решили, что эта информация заслуживает внимания всего депутатского корпуса.

Единогласно комитет проголосовал за дачу согласия Псковскому бизнес-инкубатору на предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства в 2018 году частей нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Набережная реки Великой, 6, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, по результатам оценки права аренды и торгов в форме конкурса, на срок не более трех лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31