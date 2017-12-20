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VI Псковский Молодежный Рождественский фестиваль стартует 23 декабря

20.12.2017 10:33 ПЛН, Псков

Псковский городской молодежный центр с 23 декабря по 12 января организует VI Псковский Молодежный Рождественский фестиваль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках фестиваля Молодежный центр организовал выставку работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди молодежи города «Чудо Рождества». Всего к участию в конкурсе принято порядка 80 работ. До конца года будут подведены итоги и определены победители.

23 декабря с 11.00 до 19.00 в ТК «Империал» (первый этаж) совместно с сообществами «Поколение» и «Дети - наше будущее» пройдет благотворительная ярмарка «С Добрым Годом». В период работы ярмарки каждый желающий сможет приобрести изделия ручной работы. Вас также ждут: ярмарка, лотерея, призы, подарки, добрые фотографы и многое другое.

Все собранные средства будут переданы лично в руки маме Дарины Репиной, которой требуется помощь.

12 января в Доме офицеров в 18.00 состоится праздничный концерт талантливых коллективов и молодежи города. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в Молодежном центре по адресу: ул. М. Горького, 15.

Добавим, что Рождественский фестиваль пройдет при поддержке управления культуры и управления образования администрации Пскова, ПРС «Поколение» и МБУК «Дом Офицеров».

Источник: Псковская Лента Новостей



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