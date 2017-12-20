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Рейд по точкам продажи пиротехники прошел в Пустошке

20.12.2017 10:53 ПЛН, Псков

19 декабря сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в городе Пустошка.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен обход мест реализации пиротехнической продукции. Персонал объектов был проинструктирован о правилах реализации пиротехнической продукции, продавцам вручены памятки о соблюдении требований пожарной безопасности при реализации, хранении и применении пиротехнической продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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