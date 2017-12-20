Администрация Палкинского района не оплатила два муниципальных контракта на 0,5 млн рублей

Прокуратура Палкинского района провела проверку исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрацией Палкинского района не оплачены выполненные работы по двум муниципальным контрактам на общую сумму более 500 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района в адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей