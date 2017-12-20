Стало известно, как между псковскими бюджетниками распределят поступившие в регион 1,4 млрд рублей

Стало известно, как между псковскими бюджетниками распределят поступившие в регион из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подробно данную сумму расписала в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Вера Киселева.

Она напомнила, что перед вторым чтением из бюджета федерации в Псковскую область поступила дотация в размере 1 млрд 460 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Из них порядка 1 млрд рублей пойдет на реализацию «майских указов» президента, на индексацию зарплат бюджетников - 141 млн рублей, на повышение МРОТ - 151 млн рублей.

На повышение зарплат педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования направят 198 млн рублей, дошкольных учреждений - 51 млн рублей, учреждений дополнительного образования - 78 млн рублей, учреждений среднего профессионального образования - 18 млн рублей.

На зарплаты работникам культуры будет дополнительно направлено 274 млн рублей, из них 194 млн рублей уйдет в муниципальные учреждения, 80,3 млн рублей - в государственные. Повышение зарплат социальных работников составят 141,5 млн рублей.

В целом, на государственные учреждения направят 614 млн рублей, на муниципальные - 688 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей