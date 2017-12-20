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Одну из трех школ в Дно снесут

20.12.2017 11:40 ПЛН, Псков

Одну из трех школ в городе Дно снесут. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике сообщил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, отвечая на вопросы парламентариев о строительстве новой школы в Дно.

Александр Седунов отметил, что в бывшей железнодорожной школе №50 в Дно сегодня обучается 380 человек. На ее месте будет построена новая школа по типовому проекту на 500 человек.

«Сегодня ведется работа по привязке проекта к пятну застройки. Действующая школа будет закрыта и снесена. Во время строительства нового здания дети будут обучаться в двух других школах», - сообщил он.

Чиновник добавил, что мощность двух школ Дно позволит организовать процесс обучения для всех учащихся. Строительство новой школы позволит закрыть вопрос со второй сменой во всех дновских школах.

На 2018 год из федерального бюджета на строительство школы в Дно будет выделено 249 млн рублей. Предполагается, что в 2019 году к этой сумме будет добавлено еще 130 млн рублей на приобретение оборудования. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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