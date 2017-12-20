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Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Владимиром Панченко

20.12.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор ООО «Еврокерамика», депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко.

В ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы экономической и политической жизни региона, опыт работы Владимира Панченко в областном Собрании депутатов и политические планы на 2018 год.

Ведут эфир Надежда Назаренко и Константин Калиниченко.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72. 

Трансляция завершена. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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