В Пскове подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В Пскове подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, победителями стали 344 ученика из 23 общеобразовательных школ. Лидерами по количеству победителей и призеров традиционно стали Псковский технический лицей, Гуманитарный лицей и Псковский педагогический комплекс.

Управление образования администрации Пскова провело муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету на базе 11 школ города. В нем приняли участие 2195 школьников 7-11-х классов. По наблюдениям организаторов, участие в олимпиадах становится более массовым: в этом году участников было на 120 больше, чем в предыдущем, и на 350 больше, чем в 2015/2016 учебном году.

Источник: Псковская Лента Новостей