Псковский филиал Почты России и областное управление соцзащиты перейдут на электронный документооборот

Директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков и начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян подписали соглашение о поэтапном внедрении электронного документооборота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России», внедрение технологии электронного документооборота в рамках заключенных договоров, позволит сократить время обработки документации и увеличить период осуществления единовременных денежных выплат в отделениях почтовой связи с 1 по 29 число каждого месяца.

Переход на новую технологию документооборота будет осуществляться постепенно. Первым в соответствии с соглашением станет Печорский район, где уже с 1 февраля 2018 года начнется опытное внедрение технологии электронного документооборота. Перейти на обмен документами в электронном виде Псковский филиал Почты России и ГГУ социальной защиты населения планируют не позднее 1 апреля 2018 года.

«Адресная доставка и выплата социальных пособий является одной из самых востребованных услуг почты. Для нас принципиально важно соблюдение сроков и порядка выплаты пособий населению. Увеличение периода выплат в отделениях позволит более равномерно распределить клиентские потоки и разгрузить почтовые отделения», - отметил Андрей Марков.

Напомним, что в результате встречи врио губернатора области Михаила Ведерникова с матерями многодетных семей, Главному государственному управлению социальной защиты населения было поручено провести необходимые организационные и технические мероприятия по переходу на электронный документооборот с УФПС Псковской области - филиалом ФГУП «Почта России».

Источник: Псковская Лента Новостей