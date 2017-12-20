Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды Ганзейский Псков Обзор техносферы В рубль не верят 100 псковских миллионеров Выборы: холодильник против телевизора Лучшая интерьерная печать в Пскове
«Мы все будем голосовать за президента»

«Мы все будем голосовать за президента»

Вероятно, встреча олимпийских чемпионов и призеров Игр разных лет с псковскими журналистами прошла не по тому формату, которого ожидали организаторы мероприятия. Предполагалось, что речь пойдет о...21



Социальный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет региона во втором чтении

20.12.2017 12:02 ПЛН, Псков

Комитет Псковского областного Собрания по труду и социальной политике рекомендовал принять во втором чтении проект бюджета Псковской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за данное решение проголосовали все члены комитета, кроме коммуниста Виктора Дули.

Перед голосованием депутаты заслушали руководителей всех комитетов и управлений администрации области социального блока. Так, руководитель главного управления Псковской области по социальной защите населения Армен Мнацаканян отметил, что выполнение всех «дорожных карт» в 2018 году будет профинансировано. Дополнительно перед вторым чтением также были выделены 3 млн рублей на программу «Доступная среда». «Это прекрасный шаг», - дал оценку руководитель ведомства.

Начальник здравкомитета Игорь Потапов рассказал о дополнительных 377 млн рублей, которые появились в бюджете на сферу здравоохранения перед вторым чтением. «Хочу сказать, что у нас остались нерешенные вопросы. Это и льготные лекарства, и врачебно-физкультурный диспансер. Эти вопросы не уходят с повестки дня. У нас нет практически ни одной ЦРБ, которая не требовала бы капитальных вложений», - отметил он.

Дополнительные средства выделены на ремонт спортзалов в сельских школах и на повышение зарплат педагогическим работникам, сообщил руководитель управления образования Александр Седунов.

Об изменениях в положительную сторону по своим программа рассказали представители комитета по культуре и комитета по физической культуре и спорту.

Критично относительно проекта бюджета высказался депутат Виктор Дуля (КПРФ). Он сравнил работу с бюджетом с «тришкиным кафтаном». «Перед вторым чтением ничего не изменилось. С одного направления перекинули что-то на другое. Это же не работа! Мы остаемся при своем мнении», - озвучил он позицию коммунистов.

Председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») высказал мнение о том, что средств на социальную сферу всегда не хватает. «Денег можно тратить необъятное количество и на культуру, и на здравоохранение, и на образования. Но это желание. Мы имеем то, что имеем. Надо признать, что бюджет позволяет сохранить позиции в социальной сферы», - заключил он.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
Областной бюджет-2018


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31