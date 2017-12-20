Псковские коммунисты предложили областному Собранию вернуться к «закону о 1100»

Проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» рассмотрел комитет Псковского областного Собрания по труду и социальной политике. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект представил лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко. Он пояснил, что речь идет о пресловутой норме о 1100 рублях для ветеранов труда Псковской области на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

«В свое время мы выступали против этого закона. Нас заверяли, что сумма будет индексироваться, но этого не происходит. Когда закон принимался, ветераны на селе были довольны, но увеличение суммы для них произошло за счет ветеранов из городов. Поэтому мы предлагаем внести изменение в закон, чтобы ветераны, проживающие в городах и поселках городского типа, получили 50% компенсации расходов на коммунальные услуги», - рассказал коммунист.

Законопроект получил отрицательные заключения правовых комитетов и администрации, и областного Собрания. Представитель администрации подчеркнула, что документ противоречит Конституции РФ, провозглашенным в ней принципам равенства и справедливости. Кроме того, в ходе заседания напомнили, что «закон о 1100» прошел все судебные инстанции, в результате рассмотрения было установлено, что он не нарушает права граждан.

Депутаты из социального комитета большинством голосов рекомендовали отклонить законопроект коммунистов.

Источник: Псковская Лента Новостей