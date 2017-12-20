Трудовая инспекция Псковской области напоминает о запрете дарить и получать подарки

Государственная инспекция труда в Псковской области в преддверии новогодних и рождественских праздников сообщает о направлении министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные государственные органы, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации (компании) информационного письма с напоминаем о наличии законодательно установленного запрета дарить и получать подарки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции, положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляет функции управления или контроля. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности.

С целью обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, а также в рамках осуществления антикоррупционного просвещения рекомендуется:

провести персональные беседы с работниками организации, филиалов, иных организаций, находящихся в ведении, с целью доведения соответствующей информации до их сведения;

повысить бдительность, обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения данного запрета;

провести активную разъяснительную работу среди населения, в том числе посредством размещения информационного сообщения по данному вопросу на официальных сайтах организаций, в помещениях, занимаемых указанными организациями, и в иных помещениях, доступных для посещения.

Источник: Псковская Лента Новостей