«Медицинская фракция» Псковского областного Собрания предложила здравкомитету свою помощь в решении острых вопросов

«Медицинская фракция» Псковского областного Собрания предложила здравкомитету свою помощь в решении острых вопросов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложение на заседании комитета по труду и социальной политике озвучил председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») в ходе рассмотрения проекта бюджета территориального ФОМС Псковской области.

Парламентарий отметил, что перед рассмотрением проекта бюджета во втором чтении прошел целый ряд встреч и консультаций. «Депутатам не совсем понятен принцип распределения средств из ФОМС, отсюда много вопросов, в том числе и по задолженности, по срыву плановых операций. Несмотря на долгие разговоры, у нас, к сожалению, картина полностью не сложилась», - сказал он, предложив председателю комитета по здравоохранению и фармации Игорю Потапову и директору ТФОМС Валентине Альбовой помощь так называемой «медицинской фракции» Собрания.

«Мы готовы активнее участвовать в процессе не только на этапе, когда обсуждается бюджет, но и поквартально, помесячно реагировать на то, что складывается в сфере здравоохранения. Мы с удовольствием будем участвовать в этом процессе, так как сегодня он идет, на мой взгляд, не совсем корректно, субъективно и где-то даже конъюнктурно», - высказал мнение Виктор Антонов.

Игорь Потапов принял предложение парламентариев, признав, что взгляд специалистов ведомства иногда «замыливается». «Свежий взгляд и точка зрения будут полезны, если даже в жестких спорах будет найден компромисс», - сказал чиновник.

Добавим, что депутаты из «социального комитета» рекомендовали принять проект бюджета территориального фонда ОМС на 2018 год во втором чтении. Валентина Альбова пояснила, что с первого чтения параметры бюджета не изменились.

Источник: Псковская Лента Новостей