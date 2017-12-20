Увеличено региональное финансирование на создание доступной среды в Псковской области

Увеличения финансирования на создание доступной среды в Псковской области добилась координатор созвучного партийного проекта «Единой России», депутат регионального парламента Марина Борисенкова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам парламентария, в прошлом году на эти цели было выделено порядка 28 млн рублей, а на 2018-й в областном бюджете была заложена сумма примерно на 10 млн меньше. «Я обратила внимание на то, что сейчас не время сокращать финансирование программы «Доступная среда». Меня услышали и поддержали. В результате финансирование увеличено на 3 млн», - констатировала Борисенкова.

Региональный координатор партпроекта «Единая страна - Доступная среда» считает, что в новом году нужно завершить начатые работы, к примеру, в областной филармонии и Городском культурном центре Пскова, где уже проведен первый этап реконструкции в части обеспечения беспрепятственного доступа туда маломобильных граждан. «Также хотелось бы, чтобы средства были направлены на создание доступной среды для инвалидов по месту их жительства, чтобы как можно больше людей имели возможность жить полноценной жизнью», - добавила Борисенкова.

Кроме того, она сообщила, что Псковское областное Собрание депутатов планирует выйти на федеральный уровень с инициативой по внесению изменений в программу по созданию доступной среды. «Сейчас нам приходится дробить небольшую сумму на все отрасли. Получается, всем достается по чуть-чуть, что не позволяет создать доступную среду в полной мере. Необходимо предусмотреть использование средств не точечно, а комплексно решать вопрос в рамках проекта», - заключила парламентарий.

Партийный проект «Единой России» «Единая страна – доступная среда», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ, для того чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание в рамках партпроекта уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.

Источник: Псковская Лента Новостей