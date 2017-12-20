Ветерана труда Аллу Нестерову чествовали в Псковском филиале Академии ФСИН

Сегодня, 20 декабря, в Псковском филиале Академии ФСИН России чествовали ветерана труда Аллу Нестерову. С 80-летним юбилеем работника тыловой службы поздравили врио начальника Псковского филиала Академии Владислав Белов и сотрудники отдела тылового обеспечения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, коллеги Аллы Нестеровой пожелали ей здоровья, счастья, трудовых и спортивных успехов.

Алла Александровна родилась 20 декабря 1937 года в городе Ленинграде в семье педагогов. Детство провела в селе Далёки Калининской области, где закончила среднюю общеобразовательную школу, после чего поступила в Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина на механико-машиностроительный факультет.

Получив в 1961 году высшее образование, приехала по распределению в Псков, где на заводе Псковхимлегмаш сначала 10 лет работала инженером-технологом, а затем более 20 лет начальником планово-диспетчерского отдела. На пенсию ушла в звании ветерана труда, но работать никогда не прекращала.

С 2010 года и по настоящее время Алла Нестерова является работником тыловой службы образовательной организации, ныне – Псковского филиала Академии ФСИН России.

Алла Нестерова в хорошей физической форме. Имея спортивное звание мастера спорта СССР по лыжным гонкам, она продолжает вести активную спортивную жизнь, до сих пор участвуя в соревнованиях, но уже по скандинавской ходьбе. В мае 2017 года приняла участие в Псковском марафоне и пришла к финишу четвертой, несмотря на то, что другие спортсмены были значительно моложе ее.

«Без работы и спорта не мыслю свою жизнь, потому что именно движение дает мне силы и здоровье, чего и вам всем желаю», – сказала Алла Нестерова коллегам в свой юбилей.

Источник: Псковская Лента Новостей