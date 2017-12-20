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Молодым великолучанам вручили премии «Успех 2017»

20.12.2017 12:47 ПЛН, Псков

Отдел по молодежной политике управления образования администрации города  Великие Луки подвел итоги  ежегодного конкурса на соискание муниципальной награды «Успех 2017».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вчера, 19 декабря, в ДК ЛК состоялось торжественное награждение соискателей премии.

В конкурсе участвовали молодые люди и молодежные коллективы города, достигшие определенных успехов в разных сферах деятельности в период с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года.

Премия присуждалась в пяти номинациях: за успехи в области образования и науки, культуры и искусства, профессиональной деятельности, а также за вклад в патриотическое воспитание и развитие волонтерской деятельности.

В номинации «За успехи в области науки и образования» дипломом III степени была награждена магистрант ВЛГАФК Валентина Садченко. Диплом II степени был вручен магистранту ВГСХА Дмитрию Кривогузову. Победителем же стала аспирантка ВЛГАФК, инструктор тренажерного зала, персональный тренер Ольга Чупехина.

В номинации «За вклад в развитие патриотического воспитания» третье место заняла студентка ВЛГАФК Анна Шуняева, а второе - городской студенческий совет. Звание победителя было присуждено студенту ВЛГАФК Андрею Лопыреву.

В номинации «За успехи в профессиональной деятельности» дипломом III степени был награжден режиссер, ведущий актер Великолукского драматического театра Михаил Морозов, II степени - педагог дополнительного образования Дома детского творчества имени Александра Матросова Анна Коршакова. А победа досталась Анастасии Евдокимовой - магистранту Великолукской академии физической культуры и спорта, специалисту по художественной деятельности Информационно-культурного центра Великолукского района, руководителю хореографического коллектива Булынинского Дома культуры.

В номинации «За вклад в развитие волонтерского движения» третьей стала командир волонтерского отряда по защите прав животных и опеке приютов для бездомных животных «КотоПес» Екатерина Лукина. Второе место заняла председатель волонтерского отряда ВЛГАФК Елизавета Смирнова, а первое - городская школьная дума.

В номинации «За успехи в области культуры и искусства» награда за третье место была вручена студии спортивного бального танца «Созвездие». Второго места был удостоен образцовый хореографический коллектив «Жемчужина». А диплом I степени был вручен коллективу театра песни «Летний дождь».

Свои награды молодые и талантливые получили из рук экспертного жюри, в состав которого вошли депутаты областного Собрания, городской Думы, представителя администрации города, муниципальных учреждений и организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей



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