Молодым великолучанам вручили премии «Успех 2017»

Отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки подвел итоги ежегодного конкурса на соискание муниципальной награды «Успех 2017».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вчера, 19 декабря, в ДК ЛК состоялось торжественное награждение соискателей премии.

В конкурсе участвовали молодые люди и молодежные коллективы города, достигшие определенных успехов в разных сферах деятельности в период с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года.

Премия присуждалась в пяти номинациях: за успехи в области образования и науки, культуры и искусства, профессиональной деятельности, а также за вклад в патриотическое воспитание и развитие волонтерской деятельности.

В номинации «За успехи в области науки и образования» дипломом III степени была награждена магистрант ВЛГАФК Валентина Садченко. Диплом II степени был вручен магистранту ВГСХА Дмитрию Кривогузову. Победителем же стала аспирантка ВЛГАФК, инструктор тренажерного зала, персональный тренер Ольга Чупехина.

В номинации «За вклад в развитие патриотического воспитания» третье место заняла студентка ВЛГАФК Анна Шуняева, а второе - городской студенческий совет. Звание победителя было присуждено студенту ВЛГАФК Андрею Лопыреву.

В номинации «За успехи в профессиональной деятельности» дипломом III степени был награжден режиссер, ведущий актер Великолукского драматического театра Михаил Морозов, II степени - педагог дополнительного образования Дома детского творчества имени Александра Матросова Анна Коршакова. А победа досталась Анастасии Евдокимовой - магистранту Великолукской академии физической культуры и спорта, специалисту по художественной деятельности Информационно-культурного центра Великолукского района, руководителю хореографического коллектива Булынинского Дома культуры.

В номинации «За вклад в развитие волонтерского движения» третьей стала командир волонтерского отряда по защите прав животных и опеке приютов для бездомных животных «КотоПес» Екатерина Лукина. Второе место заняла председатель волонтерского отряда ВЛГАФК Елизавета Смирнова, а первое - городская школьная дума.

В номинации «За успехи в области культуры и искусства» награда за третье место была вручена студии спортивного бального танца «Созвездие». Второго места был удостоен образцовый хореографический коллектив «Жемчужина». А диплом I степени был вручен коллективу театра песни «Летний дождь».

Свои награды молодые и талантливые получили из рук экспертного жюри, в состав которого вошли депутаты областного Собрания, городской Думы, представителя администрации города, муниципальных учреждений и организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей