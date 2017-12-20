Госдума приняла закон о наказании за телефонный терроризм на срок до 10 лет

Госдума на заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет до пяти лет лишения свободы.

Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве. Сейчас таких ступеней только две, кроме того, отдельно не выделено наказание за ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти.

Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.

Вторая ступень ответственности касается «минирования» объектов социальной инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также всех последующих более тяжких случаев для «телефонного террориста» предусматривается лишение свободы. Если звонок с ложной информацией о заложенной бомбе касался социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, наказание будет предусматривать штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание будет назначаться, если в результате «хулиганского» звонка был причинен крупный ущерб - свыше 1 млн рублей: например, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и множества пассажиров.

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти - наказанием будет штраф уже от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Например, такое наказание будет грозить тем людям, которые сообщают о минировании Госдумы. За последнее время было известно о двух таких звонках, которые поступали на служебные телефоны палаты парламента.

Все эти три виды наказания будут применяться тогда, когда не произошло гибели людей, например, при эвакуации.

Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей