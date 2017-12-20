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Михаил Ведерников на выставке-ярмарке облпотребсоюза попробовал лимонад из детства

20.12.2017 13:37 ПЛН, Псков

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 20 декабря, посетил выставку-ярмарку предприятий Псковского областного потребительского союза и попробовал их продукцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

«Предприятия производственной кооперации имеют особое значение для нашей области, потому что для жителей сельских территорий и отдаленных деревень работа автолавок и торговых точек является, порой, единственной возможностью купить все необходимое. Важно, что на протяжении многих лет потребкооперация предоставляет продукцию высокого качества», - отметил врио губернатора, приветствуя участников ярмарки.

Михаил Ведерников подчеркнул значимость мероприятия, потому что оно знакомит жителей и гостей Пскова с продукцией облпотребсоюза и позволяет продвигать ее за пределами региона. Он также предложил провести такую выставку в одном из городов-побратимов Пскова.

С открытием ярмарки ее участников также поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он пожелал облпотребсоюзу успехов и дальнейшего развития.

Председатель Совета Псковского областного потребительского союза Валентин Каленский рассказал, что выставка является традиционной и проводится на протяжении 20 лет. «Обычно ярмарка проходит на базе наших районов, но сегодня мы решили показать свою продукцию и псковичам, чтобы они могли ознакомиться с нашей работой и приобрести что-нибудь для себя», - отметил Валентин Каленский. Он также поблагодарил администрацию Псковской области и областное Собрание депутатов за поддержку.

После официальной части врио губернатора прошел по выставочным стендам и пообщался с председателями районных отделений. Представитель Порховского райпо угостил Михаила Ведерникова иван-чаем с вишневым вкусом. Сырье заготавливают с помощью местных жителей, ассортимент насчитывает 18 видов чая. «Я и раньше пробовал вашу продукцию, очень вкусно и качественно. Открываешь банку и по листикам видишь, что здесь нет никакой пыли», - отметил он.

Михаил Ведерников также попробовал новоржевский лимонад. «Лимонад из детства», - заметил врио губернатора после дегустации.

Ассортимент своей продукции также представили Пушкиногорский, Струго-Красненский, Невельский, Новосокольнический, Великолукский, Бежаницкий, Псковский, Палкинский районы и Псковский кооперативный техникум. Райпо привезли на выставку уже полюбившиеся населению продукты (хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, полуфабрикаты, копченую и соленую рыбу, маринованные овощи) и новинки.

В завершение осмотра врио губернатора поблагодарил председателей райпо за каждодневный труд, внимание к сельским жителям и те силы, которые они вкладывают в развитие села.

Отметим, первое потребительское сообщество было создано в Пскове более 150 лет назад - в 1866 году. Псковский облпотребсоюз образован в 1944 году вместе с образованием Псковской области. Основная цель - обеспечение жителей деревень и сел региона в товарах и услугах первой необходимости, а также развитие жизни на селе. Облпотребсоюз состоит из 16 районных потребительских обществ, которые обслуживают все 24 муниципалитета области. Организация является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей на территории региона - ежегодно в бюджеты всех уровней перечисляется более 500 млн рублей налогов, штатная численность работников составляет более 4 тыс. человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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