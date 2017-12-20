ООО «Еврокерамика» готово повысить минимальный размер оплаты труда сотрудникам предприятия с 1 января 2018 года

Генеральный директор ООО «Еврокерамика» Владимир Панченко готов повысить минимальный размер оплаты труда на своем предприятии с 1 января 2018 года. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», комментируя принятый на прошлой неделе Госдумой закон о постепенном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Напомним, сейчас прожиточный минимум в стране составляет 7800 рублей, а с 1 января, в случае, если закон одобрит Совет Федерации, может вырасти до 9489 рублей в месяц.

«7800 рублей - это мизер, на который прожить невозможно, и только благодаря менталитету нашего народа мы в таких условиях выкручиваемся: подсобное хозяйство, помидорчики, огурчики, картошечка...», - констатировал гость студии. По его мнению, «повышать минимальный размер оплаты труда нужно, но было бы правильно, если бы эти условия диктовали уровень жизни, экономика и здоровая конкуренция предприятий, чтобы у работодателей была возможность повышать своим работникам зарплату, обеспечивать им достойные трудовые места, за которые они бы держались». «И тогда не было бы текучки кадров, потому что любой руководитель хочет создать коллектив, на который он может надеяться, с которым ему будет легко работать, - полагает Владимир Панченко. - Сегодня оплата труда - один из ключевых моментов. Павок Корчагиных, работающих за идею, у нас мало. Все работают за деньги, потому что хотят покупать продукты, обеспечивать семью, дарить близким подарки».

Гендиректор «Еврокерамики» отметил, что уже подготовил распоряжение о повышении МРОТа на предприятии, которое будет подписано вскоре после того, как закон, недавно утвержденной Госдумой, будет принят Советом Федерации. «Мы в принципе готовы с начала 2018 года действовать по новым правилам, несмотря на спад производства, хотя это нагрузка, потому что повышение МРОТа одним категориям работников повлечет за собой увеличение фонда оплаты труда по всем категориям граждан», - отметил Владимир Панченко. По его мнению, пропорциональное соотношение размера зарплат разных категорий работников должно сохраниться, «иначе поломается все».

«Ситуация назрела даже чисто морально. У нас на предприятии четыре года не было повышения зарплаты», - резюмировал гендиректор «Еврокерамики».

Источник: Псковская Лента Новостей